Manekenka koja boluje od raka željela nositi Victoria's Secret reviju, oni ju odbili

Talijanska manekenka Bianca Balti podijelila je s pratiteljima svoje razočaranje nakon što je odbijena za sudjelovanje u modnoj reviji Victoria's Secret 2025., koja je održana prije dva dana u New Yorku. Istaknula je da se nije radilo o optužbama, već o izraženom žaljenju zbog propuštene prilike da na pisti predstavlja žene u njihovoj punoj ljepoti i autentičnosti, uključujući i one koje se suočavaju s ozbiljnim zdravstvenim problemima, piše Vogue Italia.

Balti, koja je prošle godine na Sanremu otvoreno govorila o svojoj borbi s teškom bolešću, već mjesecima dijeli svoje iskustvo na društvenim mrežama u nadi da će pružiti podršku ženama koje prolaze kroz slične izazove. Njena želja da se ponovno pojavi na reviji Victoria's Secret proizašla je iz potrebe da bude glas svih žena, posebice onih koje se bore s bolešću. "Dijagnoza nije kraj ljepote, samopouzdanja niti senzualnosti. Ožiljci ne brišu ono tko smo. Život ide dalje unatoč nedaćama. Nisi manje žena. Potpuna si. Seksi si. Nezaustavljiva si. Život nakon raka može biti hrabar, seksi i ispunjen", poručila je Bianca.

Motivirana tom idejom, bez previše razmišljanja, kontaktirala je Victoria's Secret i prijavila se za ovogodišnju reviju. "Rak me naučio da je život prekratak da ne pokušamo. Pokušaj nikada ne smije biti obeshrabrujući", objasnila je. "Odluka da se prijavim bila je hrabar korak jer sam, od trenutka kada sam oboljela, osjećala odgovornost da donesem nadu ne samo ženama oboljelima od raka, već svima koji uče ponovno živjeti nakon teških trenutaka."

Međutim, odgovor koji je dobila bio je jasan – casting je već bio završen. Time je propala prilika da Bianca prošeće pistom, noseći osmijeh i šaljući snažnu poruku. "Kroz 21 godinu karijere bila sam dio industrije koja je ljepotu često definirala na vrlo ograničen način: bijela, mršava, mlada. Bila sam muza te verzije ljepote. No, nikada nisam shvatila snagu reprezentacije dok nisam oboljela od raka. Kad sam izgubila kosu i suočila se s ožiljcima, odbila sam biti stavljena po strani. I dalje sam bila Bianca. I dalje sam bila vrijedna da me vide", istaknula je.

Danas, kako kaže, svakodnevno joj se javljaju stotine žena zahvaljujući što otvoreno dijeli svoj put. "Svaki dan pišu mi žene koje su na liječenju, preživjele, majke, čak i djevojčice koje se bore s rakom. Kažu mi da im to što vidimo kako dijelim svoju priču, pojavljujem se bez perike na nacionalnoj televiziji i prihvaćam svoje ožiljke, daje nadu", ispričala je. Iako je njezina namjera bila plemenita, čini se da za takvu poruku nije bilo mjesta na reviji poznatog brenda. Podsjetimo, Bianca je već ranije nosila revije ovog poznatog brenda, a posebno se istaknula 2005. godine.