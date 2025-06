Naša bivša missica navodno ljubi kontroverznu reality zvijezdu s ruba zakona

Hrvatskom javnom scenom odjeknula je vijest koja je mnoge iznenadila. Katarina Mamić (29), jedna od najljepših Hrvatica koja je 2019. godine ponijela titulu Miss Hrvatske, navodno je u sretnoj vezi s Franom Pujasom (25). Njegovo je ime postalo sinonim za kontroverzu nakon sudjelovanja u popularnom srpskom reality formatu "Zadruga". Iako se par vješto skriva od očiju znatiželjnika i još uvijek nije javno progovorio o svom odnosu, izvori bliski bivšoj misici potvrdili su za Slobodnu Dalmaciju da između njih postoji nešto više od prijateljstva. Oni, pak, nisu htjeli komentirati njihovu vezu. Da nešto među njima ima otkrila je i sama Katarina, koja je na Instagram Storyju objavila fotografiju na kojoj je Fran ljubi.

Na svjetskom izboru, održanom 14. prosinca 2019. u Londonu, Katarina Mamić se natjecala s više od 130 djevojaka iz cijelog svijeta. Iako Hrvatska još uvijek čeka svoju prvu pobjednicu na ovom prestižnom natjecanju, sjećajući se povijesnih uspjeha poput Anice Martinović, Branke Bebić i Fani Čapalije iz devedesetih, svaki nastup nosi posebnu težinu. Katarina se nije uspjela plasirati u finale, no ostvarila je zapažen rezultat plasmanom u Top 40 u kategoriji Miss World Top Model, dokazavši da osim ljepote posjeduje i kvalitete potrebne za uspjeh u svijetu mode. Njezin promotivni video, koji je prikazivao ljepote Hrvatske, postigao je veliku gledanost na internetu, služeći kao izvrsna razglednica naše zemlje. Krunu je te godine ponijela predstavnica Meksika, Vanessa Ponce de León, a Katarina se u domovinu vratila bogatija za jedinstveno iskustvo.

Ova 29-godišnja stručna specijalistica marketinga i komunikacija početkom godine zaposlila se u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damira Habijana kao suradnica u Službi za suradnju s međunarodnim organizacijama u području sprječavanja korupcije u Sektoru za sprečavanje korupcije, Upravi za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprečavanje korupcije. Nakon što je prekinula zaruke s bivšim dečkom, sve je iznenadila veza s kontroverznim Pujasom.

Pujas je u "Zadrugu" ušao 2020. godine sa svojom tadašnjom djevojkom, bivšom misicom Paulom Hublin. Policiji je Fran dobro poznat jer je jedno vrijeme bio i iza rešetaka, a u realityju "Zadruga" voditelju showa i gledateljima je priznao kako je prevario jednog dilera iz Zagreba i to za čak 550 tisuća kuna.

- Prevario sam dilera iz Zagreba kad sam imao 18 godina. Tada sam bio još dijete i materijalist. Od tih novaca trošio sam dnevno po 200-300 eura i jeo sam po restoranima, u klubovima sam trošio i do 1500 eura i za dvije godine novac je nestao. - ispričao je Fran. Voditelja je zanimalo na koji način je uspio prevariti dilera i doći to tako velike svote novaca, ali Fran je odlučio kako detalje neće otkriti u javnosti. Rekao je kako su mu prijatelji okrenuli leđa nakon što je potrošio sav novac. - Bivšoj sam ostao dužan 800 kuna i iz ormara mi je uzela svu odjeću, ostale su mi samo čarape i tada sam shvatio da sam ostao bez svega - ispričao je i dodao kako je spreman na posljedice.

- Vratit ću se u Zagreb i suočiti se s problemom. Znam da me metak čeka. To su ozbiljni ljudi i ne želim bježati. Svjesno sam to napravio, a kad tad će sve doći na naplatu - rekao je u emisiji Fran.

Veza s Paulom, koja je trajala šest mjeseci, raspala se pred milijunskim auditorijem, a Fran je u suzama objasnio svoju odluku, pokrenuvši lavinu šokantnih otkrića koja će tjednima potresati regiju. Nakon prekida, Paula se slomila i drugim natjecateljima ispričala detalje njihove veze, optuživši Frana za fizičko nasilje, zlouporabu droga i psihičku torturu, čime je idilična slika s početka showa u potpunosti uništena.

Optužbe koje je iznijela bile su teške i uznemirujuće. "Tukao me je. Nadrogirao se. Napravio mi je kaos po stanu. Čitao moje dnevnike. Mene su izbacili iz stana kad je policija došla kod njega. Prošla sam pakao zbog njega, samo da njemu bude dobro“, ispričala je shrvana Paula. Tvrdila je kako ga je financijski uzdržavala, radeći dva posla kako bi plaćala stan od otprilike 465 eura mjesečno, dok je on, prema njenim riječima, dovodio druge žene u stan koji je ona plaćala, čak i dok je ona bila u bolnici. „Ja sam ga mogla ubiti da sam željela, i kad me šamarao i tukao, ali nisam ništa. Ne mogu biti muško u vezi“, dodala je, ističući kako joj je prešao i preko prevare, no više nije mogla trpjeti nepoštovanje i osjećaj da je iskorištava.

Suočen s optužbama, Fran Pujas nije poricao svoje postupke. Pred svima je priznao najteži dio Paulinih optužbi. "Paula i ja smo prekinuli. Mislim da mi treba vremena za sebe da bih promijenio neke stvari. Ona je djevojka koju sam prvi put ošamario, ne mogu to sebi oprostiti“, rekao je, nakon čega se Paula rasplakala. Iako je priznao nasilje, drama se nastavila. Kada je Paula potražila utjehu u zagrljaju drugog natjecatelja, Anđela Rankovića, Fran je doživio potpuni emotivni slom. Jecao je, vrištao i razbijao po vili, vičući na Anđela i pokušavajući objasniti Pauli da puca jer osjeća da je drugi odvlače od njega, pokazujući koliko je njihov odnos bio toksičan i destruktivan.