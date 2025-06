Zvijezda serije 'Kumovi' iskreno o promjenama u ženskom tijelu: Prije jedno dvije godine su mi počele prve tegobe

U Zagrebu je održan okrugli stol "Razgovarajmo o menopauzi – razbijanje tabua i promicanje otvorenog razgovora". Na okruglom stolu su sudjelovali prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn, predsjednica Hrvatskog društva za menopauzu i subspecijalistica ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije KBC Zagreb, prim. dr. Ivan Jandrić, član Upravnog odbora Hrvatskog društva za menopauzu i subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije OB Slavonski Brod, Daria Lorenci Flatz, glumica i Karmela Vukov-Colić, TV voditeljica. Glumica Daria Lorenci Flatz ispričala je kako kada je došla do te faze života se zapravo jako iznenadila kako je ustuknula.

- Mislila sam da mi je potpuno normalno da o tome govorim, ali uopće bilo mi je teško izgovoriti da sam ja tamo u toj fazi. I onda sam tek osvijestila koliko je to stigmatizirano nama ženama, a kako je tek ženama koje općenito su stidljivije ili im je teže neke svoje faze komunicirati - ispričala je glumica za IN Magazin. Ispričala je i kako je reagirala kada je ušla u menopauzu.

- Prije jedno dvije godine kad su mi počele prve tegobe u promjenama ciklusa i produženim krvarenjima ili izostancima, znači neka neredovitost se počela događati, koja me zapravo u jednom momentu počela i brinuti. Prvo sam mislila, ok, malo smršaviš, malo si u napornom periodu, sve je to normalno, jer to se u nekakvim našim fazama ženskim zna događati inače i onda mi je tek sinulo, Isuse Bože, pa je li to taj period, ne - kaže glumica i dodaje kako je u periodu života gdje misli da izgleda bolje nego ikad, osjeća se bolje nego ikad, a to joj govore i drugi. - Stvarno se osjećam oslobođeno na neki način i bolje nego ikad i imam osjećaj da mi tek dolazi vrijeme za neke stvar - zadovoljno će glumica koju gledamo u mnogima omiljenoj seriji Nove TV "Kumovi".