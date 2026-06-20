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Vrući video! Nives Celzijus pozirala u uskoj seksi haljini, a pratitelji komentiraju samo ovo: 'Komarci te napadaju?'

Foto: Instagram
1/30
VL
Autor
Vecernji.hr
20.06.2026.
u 20:00

Video je snimljen na balkonu u Zagrebu, a cijela atmosfera odiše ljetnom provokativnošću. "U iščekivanju nove pjesme… #bestijalno", kratko je napisala u opisu, otkrivši time i naziv pjesme koja bi, sudeći prema najavi, mogla postati novi ljetni hit

Pjevačica, spisateljica i glumica Nives Celzijus zna kako privući pažnju, a njezina najnovija objava na Instagramu to i dokazuje. U kratkom, ali dojmljivom videu, Nives je najavila izlazak svoje nove pjesme na način koji je malo koga ostavio ravnodušnim. Odjevena u pripijenu, sjajnu crnu haljinu koja podsjeća na lateks i s velikim mačkastim naočalama, Nives u slow-motionu senzualno prska bijeli sprej po sebi, dok u pozadini svira ritmična pop-folk melodija.

Video je snimljen na balkonu u Zagrebu, a cijela atmosfera odiše ljetnom provokativnošću. "U iščekivanju nove pjesme… #bestijalno", kratko je napisala u opisu, otkrivši time i naziv pjesme koja bi, sudeći prema najavi, mogla postati novi ljetni hit. Zvuk pjesme je energičan, a na kraju isječka čuje se i kako Nives pjeva ključnu riječ - "bestijalno". 

Ova najava dolazi u vrijeme kada je Nives iznimno aktivna. Iako je njezina karijera u punom jeku, mediji su se nedavno bavili i njezinim privatnim životom, posebice kada se s bivšim suprugom Dinom Drpićem i njegovom novom partnericom pojavila na maturalnoj večeri njihove kćeri Taishe, pokazavši da su i dalje u sjajnim odnosima.

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Kao što se i očekivalo, objava je izazvala lavinu komentara. Dok su joj brojni pratitelji uputili komplimente i emotikone vatre i srca, hvaleći njezin izgled riječima poput "prelijepa", neki su bili i duhoviti. "Neki dobar protiv komaraca sprej", napisao je jedan pratitelj, na što se nadovezao drugi s pitanjem: "Kaj te komarci napadaju?". Bilo je i onih direktnijih koji nisu skrivali svoje oduševljenje, ostavljajući lascivne poruke.

*uz pomoć AI-a
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Ključne riječi
lateks seksi spisateljica pjevačica Nives Celzijus Komarci komarac showbiz

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