Naš nogometaš sa suprugom je kliknuo pred kamerama, a danas uživaju u roditeljstvu: 'Super je tata'

Nogometaš Bruno Petković sa suprugom Ivom ima posebnu ljubavnu priču. Naime, Iva je njegov najveća navijačica, a iako nogometaš ne voli puno govoriti o privatnom životu, jako dobro je poznato kako je započela njihova ljubavna priča. Iva je dobro poznata hrvatskoj javnosti, a često ju se moglo vidjeti i na televiziji. Naime, Iva je radila kao televizijska voditeljica i novinarka, a tijekom jednog intervjuu 2019. godine kliknula je i s našim reprezentativcem. Iva je tada radila kao voditeljica HRT-ove emisije 'Klub 7' te je intervjuirala Brunu. Nogometaš je voditeljici odgovarao na brojna pitanja, a među njima je bilo i jedno o ljubavi. Ubrzo nakon krenuli su izlaziti, a s društvom ga je upoznala na proslavi svog rođendana. Par se poznavao i prije intervjua, a njihov odnos je bio prijateljski.

U ovoj emisiji Iva je radila četiri godine, a nakon što je ona ukinuta uzela je pauzu te se posvetila svojoj obitelji. Iva je majka trojice dječaka, pri čemu je u travnju 2021. s Brunom dobila malenog Adriana. Ostalu dvojicu, Carlosa i Leona voditeljica ima s bivšim suprugom, umirovljenim nogometašem Jerkom Lekom. Iva i Jerko u vezi su bili devet godina, od toga pet u braku, između 2012. i 2017. godine, a upoznali su se tijekom jedne revije koju je ona nosila. Šarić se nekada bavila i manekenstvom te nosila velik broj revija, a diplomirala je i ekonomiju. U jednom intervjuu Iva je otkrila i kako ne voli govoriti o privatnom životu.

- O privatnom životu ne volim govoriti u javnosti. Jednostavno se ne osjećam dobro kada s javnošću dijelim intimu, nadam se da me razumijete. Jedino što ću na tu temu sada prvi i zadnji put reći jest da sam slobodna žena- rekla je jednom prilikom, a otkrila je i kakav je Bruno otac. - Bruno je super tata, sto posto je uključen u sve, što smatram jako važnim. Živimo sasvim običan život prepun školskih i sportskih obaveza. S četiri muškarca u kući je vrlo dinamično i nikad dosadno. Potrebna je samo dobra organizacija i težnja međusobnom poštovanju – rekla je tada. - Beba je, kao i kod svakoga, tako i kod nas, unijela neki novi život i tu neku notu. Ja ne znam kako to opisati, moja djeca su se tome jako veselila, ali oni su mene užasno iznenadili kako su prihvatili bebu i ponašaju se zaštitnički prema njemu. Jako dobro funkcioniramo, iskreno malo sam se čak i bojala, ali jako jako smo dobar tim - ispričala je Iva u intervjuu za In Magazin. Inače, par je bračne zavjete izmijenio 20. prosinca 2023. godine, na isti dan kada je Iva proslavila 35. rođendan, i tako su imali dva povoda da okupe svoje najbliže i s njima proslave ovaj važan datum.