TV voditelj usred vijesti pao sa stolca, studio prekinuo prijenos uživo: Dva tjedna prije toga završio u bolnici

Poznati britanski voditelj Eamonn Holmes (65) doživio je neugodnu nezgodu tijekom live prijenosa na GB News kanalu. U jednom trenutku, kamera je bila usmjerena na komentatora Charlieja Rowleyja kada se iznenada začuo glasan udarac - Holmes je pao sa stolice.

Eamonn Holmes falling off his chair. Live on air! @GBNEWS pic.twitter.com/1bMrbEd9PY