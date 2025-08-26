Tužne vijesti! Iznenada preminuo splitski ugostitelj i glazbenik

Tužna vijest dolazi iz Splita! Iznenada je preminuo Frane Delić Cipa, splitski ugostitelj i vlasnik restorana Pinku Fish & Wine na Obrovu kraj ribarnice te glazbenik, piše Dalmatinski portal. Cipa je bio poznat na domaćoj glazbenoj sceni kao član benda Wizard of Stone Mountain, a svirao je i u pratećem bendu Sinovi Alejuandra Buendije (Saša Antić iz TBF-a).
Dalmatinski portal ističe kako je Split ovim preranim odlaskom izgubio čovjeka koji je za sobom ostavljao trag vedrine i kreativnosti – i koji je znao živjeti taj grad punim plućima. Stoga je današnja vijest šokirala mnoge koji su ga poznavali.Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
