Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
član benda Wizard of Stone Mountain

Tužne vijesti! Iznenada preminuo splitski ugostitelj i glazbenik

Svijeća
Pixabay
VL
Autor
Vecernji.hr
26.08.2025.
u 13:30

Splitski ugostitelj i vlasnik restorana Pinku Fish & Wine na Obrovu kraj ribarnice te glazbenik Frane Delić Cipa je preminuo.

Tužna vijest dolazi iz Splita! Iznenada je preminuo Frane Delić Cipa, splitski ugostitelj i vlasnik restorana Pinku Fish & Wine na Obrovu kraj ribarnice te glazbenik, piše Dalmatinski portal. Cipa je bio poznat na domaćoj glazbenoj sceni kao član benda Wizard of Stone Mountain, a svirao je i u pratećem bendu Sinovi Alejuandra Buendije (Saša Antić iz TBF-a).

Dalmatinski portal ističe kako je Split ovim preranim odlaskom izgubio čovjeka koji je za sobom ostavljao trag vedrine i kreativnosti – i koji je znao živjeti taj grad punim plućima. Stoga je današnja vijest šokirala mnoge koji su ga poznavali.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
Svijeća
1/29
Ključne riječi
Frane Delić Cipa Sinovi Alejuandra Buendije showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
LJUBAV ILI NOVAC

Razotkrivanje stvarnih spojeva u "Spoju iz snova"

Današnja dejting scena u New Yorku svodi se na kataloški popis želja svih tih uspješnih ili manje uspješnih muškaraca i žena, naviklih da se sve ima svoju cijenu, a da su prave vrijednosti toliko kliske i neuhvatljive da su postale nevažne. Oni polaze od toga da se sve može dobiti ako imaš dovoljno novca (problem junakinje nije "što nije dovoljno lijepa, problem je što nema dovoljno novca"). Kad odrastaš s idejom da ti istinski pripada sve što zaželiš, uvijek rješenje mora biti novac jer se njime sve kupuje.

MNOGIMA OMILJENA

U 80-ima je njen hit 'Luka' svima slomio srce i još uvijek mami suze na oči, a evo kako danas izgleda i što radi ova pjevačica

Viđala sam tu skupinu djece kako se igraju ispred moje zgrade, a jedan od njih, koji se zvao Luka, djelovao je malo drugačije od druge djece. Uvijek sam se sjećala njegovog imena i lica, i nisam znala mnogo o njemu, ali jednostavno se činio izdvojenim od druge djece. Njegov karakter je ono na čemu sam bazirala pjesmu Luka. U pjesmi, dječak Luka je zlostavljano dijete, u stvarnom životu mislim da nije bio, nego je jednostavno bio drugačiji- objasnila je Vega u jednom intervjuu.

Učitaj još