Naš glumac poznat po ulogama u brojnim serijama ulazi u politiku, evo na čijoj je listi

U saborskim klupama i na stranačkim listama za lokalne izbore navikli smo uočiti i lica i imena iz svijeta estrade. Bliže nam se lokalni izbori i sastavljaju se liste, a na petom mjestu nezavisne liste Marije Dejanović za Gradsko vijeće Grada Nina je ime našeg poznatog glumca Alena Liverića, prenosi Zadarski list. Na ovogodišnjim lokalnim izborima pojavilo se i ime pjevača Mladena Grdovića, koji je na listi za Gradsko vijeće stranke Za Zadar i Nezavisne liste mladih. Liverić je rođen u Rijeci, ali obiteljski je vezan i za Zadar u kojem sada i živi. Pokojna mama mu je iz Miletića pokraj Rtine, a pokojni tata iz Zatona i roditelji su mu nakon srednje škole otišli u Rijeku gdje su proveli cijeli život. U svojoj glumačkoj karijeri 11 je godina proveo u riječkom ansamblu, potom na tri godine odlazi u Varaždin, vraća se u Rijeku 2016. godine, a sada je član zadarskog ansambla.

- Bio sam umoran od velikog ansambla, godinama sam gledao iste kolege, pritom ne mislim ništa loše o njima naravno, ali jednostavno sam se zasitio, trebao mi je mir koji sam pronašao u Zadru. Godinama sam u velikom ansamblu kao što je HNK Zajc nosio repertoar, jednostavno sam se umorio i trebao sam predah. Ovdje mi je odlično, jedva čekam probe, u Zadru je divno raditi, postižem odličan balans - ispričao je nedavno za Zadarski tjednik u kojem je otkrio kako u Zatonu uvijek ima, posla oko kuće te da je sada u godinama kad mu je draže gledati more, nego đirati po gradu.

Televizijskoj publici je najpoznatiji po ulogama u serijama ‘Larin izbor’, ‘Novine’ i ‘Drugo ime ljubavi’, a prije dvije godine gledali smo ga u plesnom showu Nove TV "Ples sa zvijezdama" u kojem mu je plesna mentorica bila Ela Romanova. - Ja sam ovdje na nagovor svoje drage. Anastazija mi je rekla: 'Daj ne budi lud, odi'. Ja sam se strašno bojao tog nastupa uživo. Onda sam si rekao da idem to slomiti u sebi da vidim hoću li ja to moći, ali sad mi je super, zaista imam super partnericu. S obzirom na to da nisam smio govoriti da sam u showu, najavio sam samo nekim dragim prijateljima koji su mi rekli da će navijati za mene. Tako da vjerujem da će se svi moji prijatelji i neprijatelji veseliti - rekao je Alen na početku ovog showa u kojem nije daleko dogurao. Naime, u trećoj emisiji on i Ela napustili su "Ples sa zvijezdama".

VIDEO Thompson zapjevao na splitskim Gripama, pogledajte atmosferu s koncerta