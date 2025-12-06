Naši Portali
IKONA STILA

FOTO Severina zapalila Zagreb usred prosinca, u minici i korzetu prkosi zimi i poručuje: 'Toplo je'

Zagreb: Severina odlazi s ročišta na Općinskom kaznenom sudu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
06.12.2025.
u 19:20

Objavila je seriju fotografija koje su njezine pratitelje ostavile bez daha. Pozirajući na ulicama Zagreba Severina je izgledala kao da je upravo sišla s modne piste nekog svjetskog tjedna mode

Usred sivila i hladnoće koji vladaju Zagrebom početkom prosinca, Severina je svojom najnovijom objavom na Instagramu pokazala kako ona prkosi hladnoći. Sa samo nekoliko fotografija i duhovitim opisom, pjevačica je podigla temperaturu na društvenim mrežama. Objavila je seriju fotografija koje su njezine pratitelje ostavile bez daha. Pozirajući na ulicama Zagreba Severina je izgledala kao da je upravo sišla s modne piste nekog svjetskog tjedna mode. No, ono što je najviše privuklo pažnju nije samo besprijekoran styling, već i hrabrost da takav outfit odjene na temperaturama koje bi većinu natjerali na traženje zaklona uz šalicu vrućeg čaja.

"Moć manifestacije: 'Toplo je, toplo je, toplo je, + 30° je, nije mi zima, toplo je, toplo je...'", napisala je Severina uz objavu i na prvoj fotografiji, koja prikazuje cijelu figuru, pažnju privlači sivi korzet bez naramenica. Korzet savršeno naglašava njezinu vitku figuru i dekolte. Ispod njega nosi ultrakratku minicu od smeđeg materijala, a čiji je prednji dio ukrašen dramatičnim volanom ili mašnom, dodajući dozu avangarde i razigranosti cijeloj kombinaciji. Preko ramena je ležerno prebacila sivi, predimenzionirani sako, komad koji je postao nezaobilazan u ormaru svake žene sa stilom. 

Ovakva objava nije mogla proći nezapaženo. Lavina komentara i lajkova krenula je u samo nekoliko minuta, a njezini obožavatelji i prijatelji nisu štedjeli na komplimentima. Poruke su prštale sa svih strana, a svaka je na svoj način slavila Severininu ljepotu, hrabrost i stil. "Ti goriš to je sigurnoooo. Ova žena da obuče i vreću za smeće izgledala bi ko milijun dolara. Prelijepa kao i uvijek", bili su neki od komentara ispod Severinine objave.  Kraj 2025. godine za nju je bio izuzetno aktivan. Nedavno je oduševila publiku spektakularnim koncertima u Areni Zagreb, 7. i 8. studenog, te u splitskoj dvorani Gripe, 24. listopada. Svatko tko je imao priliku prisustvovati njezinom nastupu zna da su to više od koncerata – to su vrhunski producirani show programi, ispunjeni emocijama, plesom i nevjerojatnom energijom koja se prenosi s pozornice na zadnji red dvorane.
showbiz Instagram Severina

