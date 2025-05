Neviđena situacija u 'Milijunašu': 'Ovo dosad nikad nismo napravili, zaslužili ste'

Mak Vujanović nastavio je sinoć u kvizu "Tko želi biti milijunaš?" svoju igru iz prethodne emisije u kojoj je osvojio je 2.500 eura i iskoristio džoker "pola-pola" Sinoć je emisiju otvorio odgovarajući na deseto pitanje u kojem se tražio broj kojim se označavaju jaja iz kaveznog uzgoja. Odgovor nije znao pa se za pomoć obratio publici koja je najviše, 45 % glasova, dala za odgovor C: 3. Mak im je odlučio vjerovati što mu je donijelo minimalno osvojenih 5.000 eura. Na idućem pitanju osvojio je 10.000 eura jer je znao kako su kometi nebeska tijela za koja se pretpostavlja da su najzastupljenija u Oortovom oblaku.

"Što zapravo znači starogrčka riječ maraton?", glasilo je pitanje za 18.000 eura na kojem je Mak posegnuo za posljednjim džokerom. Nazvao je bivšeg kolegu iz kvizaške ekipe koji mu je poručio kako odgovor C: lovor, na koji je Mak sumnjao, ne bi trebao biti točan. S obzirom na to da je njegov džoker isključio naveden odgovor i nije bio siguran koji bi bio točan, Mak je odlučio odustati i zadržati osvojen iznos od 10.000 eura. Sreća, jer je tražen odgovor bio A: koromač! Tomislav Nedić iz Osijeka bio je sljedeći natjecatelj koji je prvi džoker odlučio iskoristiti na desetom pitanju. To pitanje je bilo: "Na kojem je kontinentu više desetaka milijuna govornika amharskoga jezika?".

Tražio je pomoć od prijatelja Gorana koji mu je sugerirao kako je točan odgovor u Africi. Goran je bio u pravu i omogućio je Tomislavu 5.000 eura.

“Ljudi, uzeli ste nam 17 sekundi koje smo mogli iskoristiti da porazgovaramo s Goranom. Ono hvala, a oni ga maknuli. Mislim da smo zaslužili još jedan poziv”, rekao je Tarik, pa ponovno nazvao Gorana. “Dobra večer, nažalost imamo drugo pitanje. Ovo nikad nismo napravili u Milijunašu, tako su vas nekako maknuli, hvala vam na vašem mišljenju”, rekao je kroz smijeh voditelj.

No, već na idućem pitanju Tomislav nije imao sreće jer jer nije znao kojem znanstveniku na nadgrobnoj ploči piše S = k log W. Sumnjao je na odgovor D: Amedeu Avogadru, nije htio koristiti preostala dva džokera, no nažalost je pogriješio. Tražen odgovor bio je C: Ludwigu Boltzmannu, pa je Tomislav ostao pri osvojenom iznosu drugog praga.

