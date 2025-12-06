Barbara Kolar pokazala svoje zimske outfite, jedan je poseban hit: 'Prljavo ogledalo je umjesto filtera'

Omiljena televizijska i radijska voditeljica, Barbara Kolar, svojom posljednjom objavom na Instagramu kroz kratki video priredila je pravu malu modnu reviju od snimki koje su snimljene u dizalu! Kroz kratki i dinamični video, Barbara je pokazala tri fantastična zimska stajlinga, a sve je začinila svojim prepoznatljivim humorom koji njezini obožavatelji toliko vole. U opisu objave, Barbara se našalila na vlastiti račun, napisavši: "Samo da se naslikavat’ (zamaskirano u klaustro i liftofobiju… pa tko povjeruje)". Dodala je i komentar koji je nasmijao mnoge: "Prljavo ogledalo je umjesto filtera, hvala na pitanju (ime tvrtke koja čisti zgradu na upit)", čime je pokazala svoju opuštenu i prizemljenu stranu.

Video prikazuje tri različite, ali podjednako upečatljive odjevne kombinacije. Prvi stajling odiše elegancijom – dugački crni kaput upotpunjen je efektnim šeširom leopard uzorka koji je cijelom izgledu dao dozu glamura. Drugi outfit bio je nešto ležerniji, idealan za svakodnevne obveze u Zagrebu; maslinasto zeleni kaput sjajno se uklopio s toplim pletivom i udobnim čizmama. Ipak, čini se da je treća kombinacija izazvala najviše pažnje. Barbara je zablistala u dugačkom smeđem kaputu s bogatim krznenim ovratnikom, a zvijezda cijelog stajlinga bila je golema šubara koja je voditeljici dala izgled prave zimske dive.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje te su je u komentarima obasuli komplimentima. "Dobro izgledaš! Čini mi se da si se preporodila od kada si na HRT-u!!!", "Dama bez pogovora!", samo su neke od pohvala koje su se nizale. Jedan komentar posebno je istaknuo treći stajling: "Svi outfiti super, al mi sa šubarom baš extra". Barbara Kolar već desetljećima slovi za jedno od najprepoznatljivijih lica Hrvatske radiotelevizije. Gledatelji je obožavaju u emisijama poput "Kod nas doma" i "Zvijezde pjevaju" gdje redovito plijeni pažnju svojim profesionalizmom i toplinom.