Srpska pjevačica uhvatila muža u prevari s mlađom kolegicom: 'Golu sam je izbacila, molila me da joj dam odjeću'

Lepa Lukić, čije pravo ime je Lepava Mušković, rođena je 1940. godine u Miločaju, malom selu u Srbiji. Ona je jedna od tamošnjih najpoznatijih i najvoljenijih pjevačica narodne muzike, čija karijera traje više od pet desetljeća. Iako je postala sinonim za narodnu glazbu, Lukić je svoj glazbeni put započela kao mlada djevojka, nastupajući u lokalnim kavanama i manjim glazbenim događanjima. Njezin specifičan glas brzo je stekao pažnju, a uskoro je postala jedan od najpoznatijih lica srpske glazbene scene.

Lepa Lukić postala je prepoznatljiva po hitovima poput "Kako želim da te vidim", "Srce je moje violina", "Raduj se životu" i mnogim drugim baladama koje su osvojile srca ljubitelja narodne muzike. Njene pjesme, koje su i danas popularne, nisu samo glazbeni hitovi, već često i emotivna izražavanja njene osobne borbe i ljubavi prema životu.

Uz njezinu glazbenu karijeru, Lepa je poznata i po turbulentnim osobnim iskustvima. Prošla je kroz četiri braka, a jedan je završio dramatičnom situacijom u kojoj je uhvatila supruga u prevari. To je bio brak s tamošnjim i nekadašnjim estradnim menadžerom Vladimirom Petrovićem, za kojeg se udala 1977. godine. Njihov brak trajao je sedam godina, dok ga nije uhvatila u preljubu u njihovom obiteljskom domu. Lukić je otvoreno progovorila o ovom teškom iskustvu: "Rekla sam da idem na deset dana u inozemstvo pjevati. Odvezao me na aerodrom. Cmok, cmok. Ja, kao odem, ali sam se vratila iste večeri. Zatekla sam ih kada su se raskomotili u spavaćoj sobi. Nju sam izbacila van, onako gologuzu! Molila me da joj dam odjeću, a ja joj je nisam dala. Poslije sam joj bacila garderobu niz stepenice i otjerala ju van," ispričala je u jednom intervjuu.

FOTO Omiljena voditeljica Dnevnika nakon propalog braka s ruskim odvjetnikom ponovno blista

Iako je ovaj incident postao predmet mnogih spekulacija, a mnogi su tada pomislili da je Suzana Perović, Petrovićeva sadašnja supruga, bila ta s kojom je prevario Lepu, Suzana je demantirala ove glasine. "Naopako! Kao prvo, ja sam i dalje u braku s njim. Kako i zašto, to je samo moja stvar. Mi smo izloženi javnosti, tako da ljudi rade razne spekulacije," izjavila je Suzana, a zatim dodala: "To sam čula, da su bile neke izjave kada sam izašla iz reality showa, da sam ja ta žena koja je uhvaćena u tom preljubu. Ne! Na žalost, ili na sreću onih koji su tako mislili, nisam to ja. Bila sam suviše mlada kada su oni bili u braku, imala sam nekih 12 godina kada su se vjenčali, koliko znam iz Vladinih priča. Tako da, to nisam bila ja, to je neka druga osoba u pitanju. Naravno, ja to ime neću izgovoriti jer ne volim o tome pričati, to nije dio mog života i nisam sudjelovala u tome. I nije ni moj zadatak da se suprotstavljam toj osobi," objasnila je Suzana za srpske medije.

FOTO Evo kako se naša prezgodna voditeljica i bivša djevojka 'zločestog dečka' mijenjala tijekom godina

Osim svoje glazbene karijere, Lepa je poznata i po tome što je uvijek bila vrlo otvorena i iskrena o svom životu, ljubavnim i osobnim iskustvima. Njena hrabrost da dijeli privatne trenutke sa svijetom, bez obzira na osude, osvojila je mnoge obožavatelje. Iako je kroz godine prošla kroz mnoge turbulencije u privatnom životu, Lepa Lukić nikada nije prestala pjevati i ostala je vjerna svom pozivu. Zanimljivo je da je Lepa Lukić uvijek imala duboku povezanost s prirodom, često provodeći vrijeme na selu, što joj je bila prilika za opuštanje i stvaranje novih pjesama. Mnogi smatraju da joj upravo ti trenuci mira omogućuju da se fokusira na glazbu i kreativnost.

VIDEO Matija Cvek o Marku Bošnjaku: 'Svatko tko se odluči na Eurosong je za mene faca'