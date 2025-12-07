FOTO Nina Badrić zablistala u Varaždinu u društvu supruge našeg izbornika Zlatka Dalića

Naša glazbena diva, neponovljiva Nina Badrić, ponovno je oduševila svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama, podijelivši djelić blagdanske atmosfere iz Varaždina. Uoči nastupa u Varaždinu pjevačica je pokazala kako puni baterije uz vrhunsku hranu i još bolje društvo. Njezina najnovija objava na Instagramu izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a posebnu je pažnju privukla fotografija na kojoj pozira s jednom vrlo poznatom i dragom damom. U seriji objavljenih fotografija, Nina je svojim obožavateljima dočarala savršenu zimsku večer. U opisu je kratko i jasno poručila: "Večeras pjevamo na prekrasnom adventu u Varaždinu al’ prije svega najbolja klopica u The Family".

Ovim je otkrila da se prije izlaska na pozornicu, gdje će svojim glasom ugrijati varaždinsku publiku, odlučila za gastronomski užitak u poznatom restoranu "The Family". No, ono što je svima zapelo za oko jest osoba s kojom je podijelila te trenutke. Naime, Nina je pozirala u zagrljaju s Davorkom Dalić, suprugom našeg proslavljenog nogometnog izbornika Zlatka Dalića, čija je obitelj vlasnik spomenutog restorana. Nina je za ovu prigodu odabrala besprijekoran zimski stajling. Nosila je bijelu dolčevitu s upečatljivim crvenim detaljima koji su se savršeno uklopili u blagdansko raspoloženje, a sve je zaokružila toplom crnom jaknom s podstavom od umjetnog krzna, uskim crnim hlačama i robusnim čizmama koje su apsolutni hit sezone. Njezin izgled odisao je samopouzdanjem i elegancijom, što je postalo njezin zaštitni znak kroz godine.

S druge strane, Davorka Dalić je blistala u profinjenoj kombinaciji smeđih tonova, pokazujući svoju bezvremensku eleganciju. Njihova zajednička fotografija pored okićenog božićnog drvca, s uokvirenim dresom hrvatske reprezentacije u pozadini, postala je pravi hit i simbol prijateljstva i podrške. Osim druženja, Nina nije odoljela a da sa svojim pratiteljima ne podijeli i fotografije slasnih jela koja su joj poslužena. Na stolu su se našli primamljivi tanjuri, uključujući kremasti rižoto intenzivne crvene boje i bogatu pizzu.