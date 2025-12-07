FOTO Arena Zagreb drugu večer zaredom pjevala uglas sa Sašom Matićem: 'Vi ste najbolja publika na svijetu'
I drugu večer zaredom Arena Zagreb bila je epicentar najljepših emocija i stihova uz neponovljivog Sašu Matića koji je puna tri sata držao na nogama tisuće obožavatelja i priredio im još jedan Extra koncert godine za pamćenje.
"Dobra večer, dragi moji. Neizmjerno mi je drago što šesti put u karijeri imam koncert u zagrebačkoj Areni, osjećam se kao da je prvi. Puno mi je srce. Uvijek mi je zadovoljstvo pjevati i svirati za vas", poručio je Saša pa nastavio uz omiljeni hit "Nađi novu ljubav".
Redali su se hitovi iz Sašine bogate karijere, među kojima su "Ne zovi ne piši", "Sve bi ja i ti", "Kralj izgubljenih stvari", "Ko te ljubi ovih dana" i brojni drugi. Cjelokupni glazbeni doživljaj pratila je produkcija svjetskih razmjera - vatreni topovi, laser show, raskošni LED ekrani i animacije te LED narukvice na rukama fanova koje su stvarale magičnu atmosferu u čitavoj Areni.
"Hvala ti, Sale, što imam ovu jedinstvenu priliku, da zajedno ostavimo jedan trag u vremenu. Počašćena sam, velika mi je čast što mogu pjevati s tobom i osjetiti ljubav svih vas večeras", poručila je Jovana.
"Meni je Bog dao vas i zato sam najsretniji čovjek. Zagrebačka publika je najbolja na svijetu. Uvijek mislim da ne može bolje, ali svaki put se iznenadim. Ovo je kraj samo za večeras, uvijek i zauvijek mi smo tek na početku. Volim vas puno, živi mi bili", zaključio je emotivno