Napeta situacija: Dejan ne može vjerovati što se događa, a Goga ne skriva suze

U utorak navečer u showu 'Brak na prvu' bilo je pravo vrijeme da se riješe neki problemi koji se već dulje vrijeme nakupljaju u pojedinim osobama. Tako su Gordana i Dejan nakon svađe odlučili porazgovarati s psihologom Borisom Blažinićem. Gordana Marelli noć je provela šetajući po parku u pet sati ujutro jer se posvađala sa svojim suprugom Dejanom. Naime, Gordana je ranije napustila zabavu na kojoj su bili prisutni skoro svi parovi kako bi se mogla odmoriti, a Dejana je povrijedilo to što ga nije pozdravila na odlasku.

„Nisi mi ni rekla da odlaziš i nisi me ni pozdravila. Ako smo zajedno došli, onda si mi mogla reći da ideš“, kazao je povrijeđeni Dejan, što je Gordani bila pretjerana reakcija: „Nemam te što pitati je li mogu otići, pozdravila sam i otišla. Sada mi ne daš spavati, vrijeđaš me i rekao si da sam neiskrena“, kazala je Goga i potom otišla i ostavila Dejana.

„Razgovor je otišao u krivom smjeru, ja sam se osjećao razočaran, ali kako čujem bio sam agresivan. Daj molim te, neki dan sam bio prenježan, sad sam agresivan, a istina je negdje u sredini. Ne vjerujem što se dogodilo i ne da mi se više ovako“, kazao je razočarani Dejan. Kasnije kada se Goga vratila u stan, priznala je Dejanu da se više ne osjeća sigurno u njegovoj blizini i da želi da se on odseli, a onda je ponovno povukla temu njihove svađe.

„Ne osjećam se ugodno i grozno mi je što si upleo Adama u cijelu priču. Optužio si me da sam cijelu večer gledala Adama i da se ja već danima motam oko njega“, rekla je Goga koja to negira, a nije skrivala ni suze, ali Dejan u to ne vjeruje. „Nešto ima s njezine strane prema njemu i užasno je neugodna situacija“, kazao je, a onda su supružnici u problemu otišli do eksperta Borisa Blažinića da pokušaju naći zajednički jezik.

„Gordana nakon početne fascinacije i oduševljenja naglo mijenja raspoloženje iz jedne bliskosti u jednu dramu i to zbunjuje Dejana“, objasnio je Boris koji smatra da bi Gordana mogla dati priliku Dejanu, ako to stvarno želi. „Dejan i ja sasvim različito gledamo na istu situaciju i moguće je da se uskladimo, međutim ako se ne uskladimo, tu nastaje kaos“, zaključila je Goga. S druge strane, Adam je Nikolini rekao razlog zašto postoje trzavice između Dejana i Goge te je također negirao bilo kakvu privlačnost s Gordanom jer su stvari između njega i Nikoline krenule u boljem smjeru.

„Napokon je shvatila o čemu od početka govorim, dala mi je priliku da se bolje upoznamo“, kazao je Adam, a i Nikolina misli isto: „Naš odnos se poboljšao, opušteniji smo i otvoreniji“, komentirala je. U međuvremenu, Luka i Nadia su uživali u adrenalinskoj vožnji i razgovoru te se njihov odnos produbljuje, dok su Lidija i Alen razgovarali s psihologom Blažinićem o svom braku. Milan i Gordana su bili na romantičnoj večeri na kojoj je Gordana shvatila da Milan zapravo ne želi brak.

„Ispast će da sam ja vještica koja ne želi dobrog čovjeka, ali Mile ustvari ne želi ženu. Mile želi povremena druženja i ženu s kojom bi bio intiman“, izjavila je Gordana koja misli da će oni ostati samo dobri prijatelji, baš kao i Valentina i Marinko. „Meni je drago da smo se upoznali i mislim da smo dobri prijatelji, a za nešto više, treba mi još vremena“, kazala je Valentina kojoj je Marinko priznao da ga privlači, ali poštuje njezin odabir. Mogu li se Goga i Dejan pomiriti, rađa li se ljubav između Nikoline i Adama te hoće li se iz prijateljstva razviti dublji osjećaji – pogledajte u četvrtak u 21 sat na RTL-u!