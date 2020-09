Nakon žestokih komentara javila se naša komičarka: 'Ne mogu se načuditi državi u kojoj živim'

Show 'Tvoje lice zvuči poznato' vratio se na male ekrane, a odmah nakon prve povratničke emisije uslijedile su brojne reakcije gledatelja na društvenim mrežama. Dio gledatelja tako je žestoko kritizirao Novu TV zbog korištenja blackfacea u transformacijama. Na kritike se osvrnula i komičarka Marina Orsag koja je sinoć utjelovila portorikanskog glazbenika Ozunu.

- Ne mogu se načuditi što živim u državi gdje će se ljudi dići na noge oko interpretacije druge rase u kojoj se nimalo ne ismijava ni karikira tu drugu rasu, ali se neće dići na noge kad nas političari kradu i uskraćuju nam prava, kada Romi/kinje nemaju nikakva prava, kada se žene zlostavlja i diskriminira na svim osnovama, kada se zlostavlja Srbe/pkinje i slično. Nitko sretniji od mene da, nakon toga što se nas koji smo na TLZPu imali transformacije u drugu rasu razapne, nestane korupcije, Romi/kinje i sve manjine imaju ista prava kao i mi, diskriminacija i zlostavljanje žena prestane itd. Ili da se bar pobunimo oko toga. Ali lakše je biti glasan/na za prava rase koja skoro i da ne postoji u Hrvatskoj, nego se boriti za stvarne probleme koji su ti pred nosom. Živjela Hrvatska - poručila je Marina Orsag putem svog Facebooka. Ispod objave zaredali su se brojni komentari, a jedna od pratiteljica poručila joj je kako je 'ovo što radi pogrešno'.

Foto: Facebook

- Ovo je jako pogrešno što radiš. Sama si donijela odluku sudjelovati u showu s blackfaceom, iako si znala kontroverze oko toga prije same emisije. Dapače, ponavlja se priča iz godine u godinu s tim showom. Taj problem je jedan, nipošto ne jedini. No postoji. I ako si donijela odluku koju jesi onda živi s njom i s kritikama koje uz nju idu, a za koje si znala da će ih biti. Govoriti za jedan problem da je ništa i da čemu graja dok se ne riješe ostali ne pripomaže ničemu, samo tome da se taj jedan problem minorizira, banalizira itd. Sve što si nabrojala su problemi. Svatko od nas bira na koji način će pridonijeti rješavanju kojeg od njih u društvu. I svatko od nas bira kako će se postaviti spram svakoga od njih. Upravo Romi koje si spomenula su za Hrvate praktički isto što i crnci u Americi. A praviti se da u današnjem globaliziranom svijetu se nas ne tiče kako se osjećaju tamo neki crnci jer mi imamo samo 3 u Hrvatskoj je fakat loše. Upravo primjer Roma pokazuje da će Hrvatskoj trebati još 500 godina minimalno da Romi u njoj dobiju nešto veće šanse. Jer trenutno mali crnac iz Bronxa ima veće šanse da uspije u životu nego Rom iz Međimurja. A šanse su mu praktički nikakve. Upravo to kako se reagira da se nas ne tiču crnci je to kako se muškaraca ne tiču žene, bogatih se ne tiču blokirani, mladih se ne tiču stari itd. To je vrlo uzak, neempatičan i sebičan kut gledanja. A kao netko tko je pohodio praktički svaki prosvjed za ljudska prava u Zagrebu osjećam se slobodnom to ovdje napisati - poručila joj je pratiteljica.