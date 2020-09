Neutješna Severina ganula mnoge objavom: 'Danas je dan kada srce zastaje'

Pjevačica Severina Kojić proteklih mjeseci u fokusu je javnosti zbog svog odnosa sa suprugom Igorom Kojićem. Sve su glasnija šuškanja o navodnom bračnom krahu pjevačice i njezinog 15 godina mlađeg odabranika, no ona sve potencijalne bračne nevolje vješto skriva od javnosti.

No, zato ne krije koliko joj teško pada odvojenost od sina Aleksandra koji je prije 10 mjeseci privremenom mjerom dodijeljen na skrb ocu Milanu Popoviću. Slomljena pjevačica malenom je Aleksandru posvetila emotivan video na svom Instagramu i svojom objavom koju je upotpunila pjesmom Celine Dion 'My heart will go on' mnoge ganula do suza.

- Ništa ne boli više od patnje za djetetom. Tako je priroda htjela. I dala nam je snagu. Da se borimo, izdržimo. I borit ću se. U toj agoniji ono što najžešće peče kao neprekidna žeravica u stomaku je nepravda, jer kao da ju nitko ne čuje i ne vidi - započela je Severina.



- Vjerujte, ponekad i najjače srce teško izdrži nastaviti kucati. I svaki otkucaj ostavlja jedan ožiljak. I tako 10 mjeseci. Danas je dan kad srce zastaje. Punih je 10 mjeseci od 'privremene mjere' kojom mi je oduzeto dijete. Ta 'privremena mjera' je odredila da dijete kod mene prespava dva puta mjesečno. Da ga vidim 10 sati pod radnim tjednom i svaki drugi vikend koji počinje subotom u 10h. I tako 10 mjeseci. 'Privremeno'. Osjećaj kao kad vaš najglasniji vrisak kao da nitko ne čuje. Ili ne želi čuti. Ali sutra je novi dan… - poručila je pjevačica uz video na kojem ju Aleksandar čvrsto grli na brodu. Neutješnoj Severini obožavatelji su u komentarima odmah pružili podršku.

Podsjetimo, proteklog vikenda srpski mediji raspisali su se o novim nevoljama u raju supružnika Kojić. Nagađanja o razvodu 48-godišnje splitske pjevačice i njezinog 15 godina mlađeg partnera traju već neko vrijeme, a srpski mediji sada pišu kako je za definitivan kraj njihova narušena odnosa kriv Severinin dugogodišnji poslovni suradnik Tomica Petrović s kojim se navodno početkom godine razišla jer se, kako tvrde srpski mediji, od početka protivio vezi i braku pjevačice i Kojića.

Mnoge je iznenadila Severinina odluka da krene dalje bez Petrovića koji joj je dva desetljeća uspješno vodio karijeru, ugovarao nastupe, organizirao koncerte, sklapao sponzorstva i brinuo o financijama. Početkom godine Severina je Tomici pružila ruku pomirenja, a to je navodno poprilično razbjesnilo Igora. Baš kao i nedavna objava na profilu pjevačice na kojoj pozira s prijateljima među kojima je i Petrović. Severina je uz fotografiju napisala da je to njezin mali krug velikih ljudi, a ispod objave, kako navodi Story, javio se i ljutiti Kojić.

"Ako kreneš od ovog prvog, veliki krug malih ljudi. Kad je kašika u medu, oko tebe sto lica, kad si u problemu, samo Bog i porodica. Čuvaj se onog koji poružni kad se smije", navodno je Severini napisao Igor međutim taj komentar više nije vidljiv na profilu pjevačice.