Nakon više od dva tjedna samoizolacije Mirna Zidarić otkrila rezultate zadnjeg testa

Novinarka sportske redakcije HRT-a Mirna Zidarić nakon Adria toura u Zadru primijetila je da ima simptome koronavirusa, a test je ubrzo potvrdio njene sumnje. Nakon dva i pol tjedna samoizolacije u kojima je Mirna uglavnom imala samo blaže simptome, podijelila je sretnu vijest kako je nalaz na koronavirus negativan.

- Kada vam se život okrene naglavačke zbog plusa, a nigdje Amera i Rusa... već prostom oku nevidljivog, ali psihički i fizički razarajućeg virusa... Zvuči kao potencijalni lakoglazbeni hit, no mogu ja sad iz sveg glasa pjevati od radosti zbog upravo pristiglog negativnog testa, no nije mi do pjesme jer razinu emotivnih i fizičkih uspona i padova proživljenih u samo dva tjedna teško je artikulirati u slušljivoj formi iako bi klicala na sav glas. Ono najvažnije je da ovo nije bezazleno iskustvo, već borba na mnogim poljima. Fizički valja biti u dobroj formi, ali ni to nije garancija da ćete neokrznuti proći. U mom slučaju bilo je podnošljivije od gripe i upale pluća (ne pitajte kako znam...;). Psihički je mnogo izazovnije jer postoji bezbroj nepoznanica, poput one u kojem će se smjeru bolest razvijati, koja ti je slaba točka, a ni ne znaš da ju možda imaš, strepiš za svoje bližnje i daljnje kontakte jer kako se nositi s krivnjom ako se nekome nešto zakomplicira iako znaš da si bio odgovoran, gotovo religiozno slijedio upute, a evo te skršenog i nemoćnog u postelji. - ispričala je Mirna o svom iskustvu s koronavirusom.

Zahvalila se svojim liječnicama i svima koji su joj bili podrška tijekom dana koje je provela u samoizolaciji, a imala je i posebnu zahvalu. - Posebno hvala predragim udomiteljima naših sinova koji su odmah i bez dodatnih pitanja rekli može. - veli Mirna. Nakon ovog teniskog turnira koji je organizirao Novak Đoković, koji je i sam na kraju bio pozitivan na koronavirus, zamjerali su slavnom tenisaču kako u organizaciji turnira nije vodio dovoljno brige o zaštiti sudionika. Mirna na sve to kaže: I dalje vjerujem da je ideja Novaka Đokovića plemenita i pohvalna, ali bi i on vjerujem, kao i svi mi željni sportskog i profesionalnog adrenalina drugi put postupio opreznije.

VIDEO Pogledajte koji su se hrvatski estradnjaci izborili za saborsku klupu!