Glumica se utopila u jezeru tijekom izleta sa sinom? Za tijelom tragaju dronom i helikopterom

Glumica Naya Rivera, poznata po ulozi u popularnoj seriji Glee, nestala je u srijedu poslijepodne nakon što se s 4-godišnjim sinom Joseyem Hollisom uputila na izlet brodom na jezeru Piru u Kaliforniji.

33-godišnja glumica unajmila je brod i krenula sa sinom na jezero odakle se nije vratila, piše Daily Mail. Uslijedila je potraga te je oko četiri sata poslijepodne po lokalnom vremenu brod pronađen. U njemu je bio 4-godišnji dječak, ali ne i glumica koja se nije vratila na brod nakon što je sa sinom plivala u jezeru.

Istražitelji vjeruju da se glumica utopila te je odmah krenula potraga za njezinim tijelom koje do sada nije pronađeno. Za glumicom tragaju službe spašavanja, a u potragu su uključili i helikopter s dronom. U kasnim večernjim satima potraga je obustavljena te je nastavljena rano jutros, no do sada glumica nije pronađena. Istražitelji su uvjereni da je Naya vjerojatno mrtva.