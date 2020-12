Nakon što su potvrdili vezu, Ana i Dodo su se našli na meti hejtera, a ovaj komentar ju je posebno zasmetao

Natjecatelji showa Život na vagi, Ana Žedrić i Dominik Kračun Dodo više ne skrivaju svoju vezu. Često objavljuju zajedničke fotografije, posljednja serija je izazvala pažnju mnogih, pa je privukla i neke hejtere.

Naime, Ana je objavila nekoliko fotki s Dodom uz koje je kratko napisala: "Volim što se volimo. Najdraže moje".

U kiši lajkova i komentara našao se i jedan hejterski koji je Anu posebno zasmeta, čak toliko da je na njega odlučial odgovoriti.

Foto: Instagram

"Najdraže moje, a znaju se tri tjedna" napisao je pratitelj, a Žderić je odbrusila: "Ne se**".

Foto: Instagram

Inače, nakon što su mnogi obožavatelji showa 'Život na vagi' u komentarima potaknuli sumnje da su Ana Žderić i Dominik Kračun u vezi, oni su to odlučili i potvrditi. Ana je obajvila zajedničku fotografiju, te kratko citirala stihove domaće grupe 'Latino': "Divno je biti nekome nešto, divno je biti tebi sve". Komentare su preplvaile čestitke, a Ana je još dodala da je Dodo: 'njezin svijet'. Zajedničku fotku objavio je i Kračun koji je objasnio točno zašto se u Anu zaljubio. "Da vas upoznam sa svojom misterioznom djevojkom koja je postala jedna od najvećih motivacija u životu. Upoznavši nju mi se vratila vjera u ljude, ali i u ljubav koju sam davno izgubio. Moja draga Ana mi je bila najvažnija u ovom procesu, ona je jedina znala kroz što prolazim i kolika motivacija mi je potrebna da izdržim do kraja. Veoma sam joj zahvalan na svemu i postoji 101 razlog zašto sam ja tu curu zavolio najviše na svijetu. Da je više cura poput nje svijet bi bio puno ljepši".

Podsjetimo, županjac Dominik Kračun Dodo (23) objavio je na Instagramu fotografiju s ovogodišnjeg finala, a Ana Žderić (23) natjecateljica iz prošle sezone, ostavila mu je dva zaljubljena emotikona. - Preočiti ste, napisao im je trener Edin Edo Mehmedović, a Ana mu je na to odgovorila - "Misliš"? Nakon toga uslijedili su komentari Dodinih pratitelja koji su napisali kako misle da su njih dvoje u vezi. Dan prije finala ovogodišnjeg showa Ana je na Instagram Storyju objavila fotograiju na kojoj se drži za ruku s tajnovitim muškarcem. - Nikome ni riječ, napisala je ispod te fotografije Ana. Dominik je u "Život na vagi" ušao sa 162,6 kilograma, a nakon tri mjeseca u izolaciji i dva mjeseca boravka kod kuće, izgubio je čak 67,8 kilograma, odnosno 41,7 posto tjelesne mase. Višak kilograma stvarao mi je razne probleme, a ponajviše to da nemam djevojku. No s gubljenjem kilograma, povećalo mi se samopouzdanje i moram vam priznati da čim sam izašao iz kuće, našao sam pravu ljubav koju sam tražio do sada i jako sam sretan zbog toga, kazao je Dodo za RTL nakon izlaska iz showa. Ana Žderić bila je jedna od najmlađih natjecateljica u "Životu na vagi". U RTL-ovom showu izgubila je više od 36 kilograma. U show je ušla sa 139,9 kilograma, a izašla je sa 103,3 kilograma. Nakon izlaska nastavila je sa zdravom prehranom, a pratitelje na Instagramu iznenadila je transformacijom, jer danas izgleda skroz drukčije.