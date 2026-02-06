Jala Brat & Buba Corelli dolaze u Arenu Zagreb 9. svibnja – datum koji je od službene objave postao jedan od najtraženijih i najkomentiranijim među publikom. Ulaznice za multimedijalni show u produkciji Music Weeka su u prodaji SADA online i na svim prodajnim mjestima eventim.hr . Dvojac najavljuje najveći koncert na GOAT turneji do sada! Najava početka prodaje ulaznica već danima izaziva lavinu komentara i poruka na društvenim mrežama, a fanovi već unaprijed računaju na pad sustava, duge redove na prodajnim mjestima i brzu rasprodaju dostupnih kapaciteta. Istovremeno, sve glasnije se postavlja isto pitanje – hoće li biti dodatnih datuma turneje, uz poruke da jedan zagrebački koncert teško može odgovoriti na ovakvu visoku razinu interesa. „Sve što radimo ima smisla samo zbog vas. Zagreb je jedan od onih gradova gdje se to uvijek posebno osjeti. Posebno se veselimo hrvatskoj publici u Areni Zagreb 9. svibnja!!” - poručili su Jala Brat i Buba Corelli.



GOAT TOUR je počeo 28. studenog u Skoplju, a od tog se trenutka nižu rasprodane arene i rekordi posjećenosti diljem Europe - u Düsseldorfu, Stuttgartu i Zürichu. Sada ovo glazbeno iskustvo stiže i u Zagreb. Produkcijski moćna, vizualno beskompromisna i glazbeno zaokružena, GOAT TOUR predstavlja najveći LIVE projekt u karijeri Jale Brata i Bube Corellija. Iza realizacije ovog multimedijalnog spektakla stoji SKYMUSIC, dok turneju predstavlja platforma Music Week, garantirajući standard koji nadilazi regionalne okvire.

Već više od desetljeća, Jala Brat i Buba Corelli oblikuju suvremeni urbani glazbeni izraz regije, stvarajući katalog pjesama koji funkcionira daleko izvan okvira lokalnih granica. Sa sedam studijskih albuma, nizom međunarodnih suradnji i titulom najstreamanijih izvođača u regiji, njihova glazba odavno je prerasla okvire hitova i postala generacijski identitet.

Album „Roze suze“ dodatno je učvrstio njihovu poziciju, dok je „TEC–9“ punih 18 tjedana držao prvo mjesto hrvatske Billboard liste, postavivši standard koji još uvijek niko nije uspio nadmašiti.

Koncert u Areni Zagreb, 9. svibnja, jedan je od ključnih datuma ove turneje i jedan od najisčekivanijih glazbenih događaja proljeća. Ulaznice su dostupne online i na svim prodajnim mjestima eventim.hr.