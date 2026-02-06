FOTO Naš slavni košarkaš i njegova supruga otkrili nesvakidašnje ime njihova djeteta

Hrvatska NBA zvijezda, Ivica Zubac, i njegova supruga, poduzetnica Kristina Zubac, jučer, 5. veljače, postali su roditelji predivne djevojčice. Ovo je njihovo prvo dijete, a obitelj je na Instagramu podijelila prve fotografije svoje kćerkice i otkrila njezino posebno, strano ime. "Nazovite ovo magijom... Sienna Leina Zubac", napisala je ponosna majka Kristina, koja je profesionalna jahačica, uz predivne slike novorođenčeta. Jedna od najdivnijih fotografija je ona na kojoj Ivica s ponosom drži svoju kćerkicu u naručju. Kada su se vratili kući, Kristinu i bebu dočekali su baloni, uključujući i one u obliku slova Siennina imena.

Kristina i Ivica već su ranije za Story otkrili da su imali jasnu ideju o imenu, ali su željeli ostaviti iznenađenje za rođenje. "Ime znamo, ali želimo to ostaviti kao iznenađenje kad se rodi. Iskreno, nisam veliki ljubitelj naših imena, htjeli smo dati jedno koje nama ima posebno značenje, pa će to biti strano ime", rekla je Kristina, objašnjavajući da im je bilo bitno da odaberu ime koje ima snažnu simboliku za obitelj. Iako je trudnoća donijela mnoge izazove, Kristina je istaknula da je u konačnici uživala u tom razdoblju. "Proživjela sam je kao čisti školski primjer. Prvo tromjesečje bilo mi je najteže, jer od teških mučnina nisam mogla funkcionirati. Drugo tromjesečje bilo je puno lakše, dosta smo putovali i nisam imala nikakve simptome, dok ću treće tromjesečje pamtiti po velikom umoru i emotivnosti", priznala je, dodajući da je emocionalna povezanost s bebom od početka bila snažna.

Foto: Instagram

FOTO Supruga Mirze Džombe objavila hit poruke s njegovom bivšom djevojkom! Nećete vjerovati kako su razgovarale

Zubčevi, iako pod svjetlima reflektora, pokušavaju održati privatnost u svom životu i, unatoč velikoj medijskoj pažnji, žele pružiti svojoj kćerkici mirnu i stabilnu obiteljsku sredinu. Inače, ovaj par dolazi iz Zagreba, ali su posljednjih desetak godina svoj život nastavili u Los Angelesu, gdje Ivica već godinama profesionalno igra košarku. Unatoč tome što su daleko od Hrvatske, obitelj Zubac redovito posjećuje domovinu, a u planu im je i daljnje odgajanje svoje kćeri u tom internacionalnom okruženju, u kojem će joj biti omogućeno iskustvo dvostrukih korijena. Obitelj je sada, uz svoju karijeru i svakodnevne obaveze, bogatija za novu, prekrasnu životnu fazu - roditeljstvo.