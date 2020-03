Nakon što ju je Dušan 'otkantao' Sandra pronašla dečka: 'Hvala ti Bože'

Nakon Josipa Tratnjaka, Hakije Špage i Marijane Črlenec sreću u ljubavi nakon sudjelovanja u emisiji 'Ljubav je na selu' pronašla je i 32-godišnja Sandra Gomboc Škrinjar. Sandra je u showu boravila na farmi kod Dušana Golubovca u selu Zrin u Sisačko-moslavačkoj županiji, no među njima nikada nije zaiskrilo. Ipak, nedugo nakon showa njezin ljubavni status se promijenio. Sandra se na društvenim mrežama pohvalila novim dečkom.

- Ako me pitaju za najljepšu ljubavnu priču, ispričat ću im našu. Hvala ti, Bože, što si ga poslao u moj život! Da, to je čista ljubav - napisala je Sandra u opisu njihove zajedničke fotografije na kojoj je njezin novi odabranik Mirko grli.

- Dečko je iz Gvozda, malog mjesta blizu Gline, gdje smo se i upoznali. Ja sam iz Petrinje došla raditi u Glinu u kafić kao zamjena, a Mirko je bio stalni gost. Družili smo se, pričali, počeli dopisivati, zaljubili se i eto sad smo već sedam mjeseci zajedno - ispričala je za 24sata Sandra.

Foto: RTL, Facebook

Mirku je objasnila da snimanje mora završiti do kraja i da joj je Dušan samo prijatelj. Otkrila mu je i kako su se upoznali u dječjem domu Vrbina u Sisku u koji je ona stigla s mlađim bratom nakon što im je umrla baka, dok je Dušan u domu bio s bratom Vojislavom i sestrom Milanom.

- Mislim, rekla sam mu sve, i da mi je Dušan prijatelj od malena i da će sve to proći u redu, da ne mora biti ljubomoran... I eto, sada živimo skupa u Glini i mislim da mi je on nešto najljepše i najbolje što mi je Bog poslao u život. Slažemo se, volimo se, kuhamo zajedno, sve radimo zajedno. Inače radi u šumi i to jako voli i ne želi drugi posao - otkrila je bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu'.

