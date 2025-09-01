Nakon što je Ivana Mišerić preuzela njihov jutarnji program, otkriveno je i gdje ćemo sada slušati Doru, Marka i Hrvoja

Hrvatska radiotelevizija (HRT) s ponosom najavljuje veliki projekt „Novi drugi“, kojim Drugi program Hrvatskog radija (HRT– HR 2) ulazi u novo razdoblje razvoja i inovacija. Od ponedjeljka, 6. listopada 2025., slušatelje očekuje potpuno osvježen radijski format, prepoznatljivi glasovi u novim ulogama i sadržaj oblikovan za potrebe suvremenih slušatelja. „Novi drugi“ donosi svježinu, energiju i potpuno novu dinamiku Drugog programa, koji već desetljećima zauzima posebno mjesto u srcima publike. Sada, uz još snažnije iskorake u kreativnom i tehnološkom smislu, HR 2 se priprema za proslavu stote obljetnice Hrvatskog radija kao predvodnik u digitalnom i multimedijalnom okruženju. Četiri premijerne emisije koje oblikuju novo lice HRT– HR 2:

„Doručak“ (od ponedjeljka do petka, 6:00–10:00) Jutarnji show uz Marka, Hrvoja i Doru– glasovi koji donose vedrinu, smijeh i inspiraciju. Teme koje nas zanimaju ujutro uz prepoznatljivu glazbu Hrvatskoga radija- sve to stvarat će savršen uvod u svaki radni dan. Podsjetimo, Marko Bratoš, Hrvoje Kečkeš i Dora Srdar do nedavno su bili prepoznatljivi glasovi radija bravo! na kojem sada umjesto njih jutarnji program vode Ivana Mišerić, Filip Han i Bruno Bucić koji su do ovog ljeta godinama bili zaštitni glasovi Otvorenog radija. „Drugi dio dana“ (od ponedjeljka do petka, 15:00–18:00) Poslijepodnevna zabavna emisija u kojoj poznati radijski voditelji Gotlin, Fedor i Sabina uvode potpuno novi format na domaćem radijskom tržištu. Dinamičan sadržaj i prepoznatljiv voditeljski stil jamče uzbudljivo i sadržajno poslijepodne za sve generacije slušatelja.

„blablaONA“ (srijeda i četvrtak 10:00- 13:00) Četiri karizmatične radijske voditeljice– Jelena, Zlata, Luce i Monika– vode iskrene i opuštene razgovore o svakodnevnim izazovima suvremenih žena. Emisija spaja humor, iskustvo i korisne savjete te pruža prostor za povezivanje i razmjenu mišljenja uz šalicu kave. „Etera“ (srijedom, 13:00–15:00) Inovativna emisija posvećena mentalnom zdravlju donosi otvorene razgovore i stručne uvide dr. Hrvoja Handla i Ivane Radaljac Krušlin. „Etera“ slušateljima pruža podršku i alate za razumijevanje emocionalnih i psiholoških izazova, potičući društveni dijalog o temama koje više nisu tabu. Važnu će ulogu u emisiji imati i terapijski pas Etta.

Projekt „Novi drugi“ potvrđuje viziju Hrvatskog radija kao medija koji s jednakom strašću njeguje tradiciju i gradi budućnost. Novi program HR 2 kreiran je prema suvremenim medijskim trendovima, uz sadržaj koji je personaliziran, interaktivan i dostupan na više platformi. Sve emisije pratit će i produkcija iz najsuvremenijeg radijskog studija u Hrvatskoj, a publika će ih moći pratiti i na društvenim mrežama, što HR 2 čvrsto pozicionira kao lidera u digitalnom i multimedijalnom radijskom prostoru. „Novi drugi“ osmišljen je kao program koji nadilazi klasične radijske okvire, donosi kvalitetne razgovore, aktualne teme i glazbu koja inspirira. Cilj projekta je ponuditi sadržaj koji je blizak slušateljima, a istodobno odražava inovativnost i profesionalnost Hrvatskog radija. Ne propustite premijeru „Novog drugog“– od ponedjeljka, 6. listopada 2025., na Drugom programu Hrvatskog radija.