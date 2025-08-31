Sarajevski reper u otvorenoj je vezi s dvije djevojke, znaju jedna za drugu i natječu se koja je bolja

Popularni bosanskohercegovački glazbeni dvojac umjetničkih imena Jala Brat i Buba Corelli nedavno su objavili novi album imena Roze suze, a koji je odmah po objavio zauzeo vodeća mjesta na trending listama. Njihove pjesme borje milijunske preglede, a vrlo su popularne i na društvenim mrežama.

I dok njihova glazbena karijera ne prestaje impresionirati, privatni život 35-godišnjeg Bube Corellija, pravim imenom Amar Hodžić, jednako je intrigantan. Svoju karijeru započeo je u Sarajevu, no tijekom desetljeća rada uspio je pridobiti publiku diljem svijeta, od Balkana do najvećih europskih metropola. Unatoč njegovim profesionalnim uspjesima, javnost je često fascinirana detaljima njegovog ljubavnog života, koji je nerijetko u središtu medijskih naslova.

Već godinama je poznato da je Buba u vezi s Jasminom Đuderijom, svojom ljubavi iz srednjoškolskih dana. Njihova dugogodišnja veza doimala se stabilnom i idiličnom sve dok nisu počele kružiti vijesti koje su šokirale javnost. Naime, istovremeno s vezom s Jasminom, Buba je započeo romantični odnos s hrvatskom manekenkom i influencericom Petrom Cupan.

Petra, koju su obožavatelji upoznali kroz spot za njegov hit "Balenciaga," nije bila tajna u njegovom životu. Ono što je iznenadilo javnost bila je činjenica da su obje djevojke bile svjesne postojanja one druge. Glazbenik je otvoreno komentirao ovu situaciju: "Ja nemam ljubavnicu, nemam ženu. Imam dvije djevojke", prenose domaći mediji. Ova neobična izjava dodatno je potaknula medijske spekulacije, pogotovo kada su i Jasmina i Petra na svojim društvenim mrežama počele pokazivati dijamantne prstene. Na komentare obožavatelja o "prekrasnom zaručničkom prstenu," obje su lajkale komentare, što je dovelo do glasina da je Buba Corelli zaručio obje djevojke.

Njihove objave na društvenim mrežama dodatno su zaintrigirale javnost. I Petra i Jasmina redovito dijele fotografije s Bubom, uz emotivne opise poput: "Volim te najviše na svijetu." Tijekom određenog perioda, internet je bio preplavljen spekulacijama o njihovom navodnom sukobu, podgrijanim činjenicom da su obje djevojke lajkale negativne komentare jedna o drugoj. Unatoč tome, nijedna od njih nikada nije javno komentirala ove glasine, što je ostavilo javnost u neizvjesnosti.

Na Dan zaljubljenih 2023. godine, Buba Corelli dodatno je izazvao pažnju objavivši fotografije s tri različite djevojke na istoj lokaciji, čime je dodatno potvrdio glasine o svojim nekonvencionalnim ljubavnim odnosima. Njegov privatni život tako ostaje jednako intrigantan kao i njegova glazbena karijera, privlačeći podjednako pažnje i medija i obožavatelja.