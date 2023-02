Nakon šale voditelja na račun Marije Šerifović, javila se i ona: 'Problem je u nedostatku talenta'

U subotu je u opatijskoj sportskoj dvorani Marino Cvetković održan ovogodišnji izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, Dora. Pobjedu je, među 18 kandidata, nadmoćno odnio Let 3 s pjesmom ''Mama ŠČ!'' s kojom će nas predstavljati ove godine na Euroviziji u Liverpoolu. Ukupno su osvojili 279 bodova od žirija i publike. Uz Let 3 i ''Mamu ŠČ'' na Dori je nastupilo još 17 izvođača. U Opatiji su tako nastupili Damir Kedžo s ''Angels and Demons'', mlada pjevačica i glumica Meri Andraković pjevala je ''Bye, bye blonde'', tu je bila i Martha May s pjesmom ''Distance'', Tajana Belina nastupala je s pjesmom ''Dom'', Đana s ''Free falin'', Boris Štok pjeva ''Grijeh''. Za nastup u Liverpoolu borila se i Maja Grgić s pjesmom ''I still live'', Patricia Gasparini ''I will wait'', Krešo i Kisele kiše pjevaju ''Kme kme'', Eni Jurišić ''Kreni dalje'', a The Splitters ''Lost and found''. Za pobjedu na Dori borio se i Yogi s pjesmom ''Love at first sight'', Detour i ''Master Blaster'', Hana Mašić i ''Nesreća'', Harmonija Disonance i ''Nevera'', Barbara Munjas i ''Putem snova'' te Top of the pop i Mario 5reković s ''Putovanjem''.

Trosatni glazbeno-scenski spektakl koji su gledatelji mogli u izravnom prijenosu pratiti na HTV 1 i HR2 vodili su Marko Tolja, Mirko Fodor i Mario Lipovšek Battifiaca. Tolji i Battifiaci ovo je prvi put da su se našli u voditeljskoj ulozi Dore, a ranije je Tolja pojasnio kako su zamislili cijeli spektakl. Rekao je da su htjeli da bude opušteno i puno zezanja.

– Zapravo smo i Battifiaca i ja tu pozvani da budemo spontani, kao što smo to bili i u ''Zvijezde pjevaju''. Mirko je tu pravi voditelj, a mi smo nekakva smetala. Probat ćemo napraviti nešto malo drukčije, da nije ono klasično vođenje, da možda bude malo veselije – rekao je uoči Dore.

No, čini se kako njihove šale nisu svima sjele. Tako se u susjednoj Srbiji digla prava bura zbog šale koju su uputili na nastup Marije Šerifović s pjesmom ''Molitva'' na Euroviziji.

Fodor i Battifiaca u jednom su trenutku komentirali pjesme s Eurovizije i naveli su kako najčešće najbolje prolaze "teške teme".

– Jedna takva zove se "Molitva". Čak je i pobijedila na Euroviziji. Doduše, nije bila naša predstavnica, ali smo razumjeli nekoliko riječi te pjesme – rekao je Mirko tijekom njihova zezanja, a ljubitelji Eurovizije u Srbiji zaključili su da naš voditelj tvrdi kako mi nismo razumjeli njihovu pjesmu.

Mnogi su taj isječak i pitanje o tome poslali i Mariji na društvenim mrežama, pa se i ona morala oglasiti.

"Zatrpali ste me porukama. Ljudi, sve je kul. Samo se radi o nedovoljnoj duhovitosti. Uvijek je problem u nedostatku talenta", napisala je Marija na Instagram storyju.

Foto: Instagram screenshot

Zatim je i na Twitteru podijelila isječak u kojem Fodor govori o ''Molitvi'', ali i isječak trenutka s Eurovizije 2007. godine kada joj je Hrvatska dodijelila 12 bodova. U opisu je, uz hrvatsku zastavu, podijelila i emotikon koji šalje poljubac.

