Hiljson Mandela: 'Veseli me nominacija, za ovu nagradu znam otkako sam bio dijete'

Jedan od pionira hrvatske trap-glazbe Hiljson Mandela, pravim imenom Ivan Hilje, prošle je godine izdao samostalni album "Mandela Effect" i odmah ušao u trending na svim streaming servisima. Također je održao i svoj najveći samostalni koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture. Svojim radom Hiljson je zaslužio nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji za novo lice, a u intervjuu nam je otkrio i da ne prestaje raditi te što sve planira.

Nominirani ste za Večernjakovu ružu u kategoriji za novo lice godine, je li vas nominacija iznenadila? Kako ste reagirali kada ste čuli za nju?

Drago mi je da sam nominiran za Večernjakovu ružu, naročito jer je to jedna od prvih, ako ne i prva nagrada za koju sam čuo još kao dijete. Mutno se sjećam da sam s obitelji gledao dodjelu na televiziji i razmišljao o tome tko su svi ti ljudi koji su zaslužili sve te Ruže i kako mora biti da su uistinu bitni, tako da mi je definitivno čast pronaći se među nominiranima.

Kome ste prvom javili za nominaciju?

Dobrim ljudima koji su me pratili i bili uz mene kroz ovih deset godina rada na modernizaciji cijelog domaćeg zvuka i izgradnje scene, ljudima bez kojih ne bih bio ono što jesam i gdje jesam danas, mojim fanovima i slušateljima.

Konkurencija u kategoriji su vam novinarka Lucija Judnić, glumica Mirna Mihelčić, novinar Marko Percan i glazbenik Fran Vasilić. Što mislite o ostalim nominiranima u vašoj kategoriji i koga smatrate najvećom konkurencijom?

Pošto nisam najbolje upoznat s radom nominiranih kolega, izuzev upoznavanja i pričanja s Franom na zajedničkom panelu HDS ZAMP-a gdje smo govorili o mogućoj budućnosti glazbene industrije za 10 godina od sada, nisam najstručniji da odgovorim na to pitanje, ali vjerujem da svi nominirani na adekvatnoj i profesionalnoj razini obavljaju svoj poziv te samim time imam pozitivno početno mišljenje o svima. Ne smatram nikoga direktnom konkurencijom iako retorički gledano, Fran je isto glazbenik sa svjetskim uspjehom koliko sam uspio pohvatati u kratkim razgovorima s njim, pa je vjerojatno on najveća konkurencija, čisto jer se također bavi glazbom.

Tijekom prošle godine izdali ste i svoj prvi samostalni album "Mandela Effect" te odmah ušli u trending na streaming servisima. Je li vas iznenadio takav uspjeh? Jeste li ga potajno očekivali?

Mislim da je to mnogo više iznenadilo ljude koji su možda prvi put čuli za mene. Priželjkivao sam i očekivao određenu vrstu uspjeha, ali trenutačno stanje i dosadašnji rezultati "Mandela Effecta" zaista su me obradovali i pokazali mi da se krećem u pravom smjeru. Aktivno radimo na modernizaciji i izgradnji domaće glazbene scene i zvuka, a kao osoba koja je od malih nogu okružena glazbom i bavi se njome, s više od deset godina rada samo na trap-sceni, uistinu je jedino što želim što bolje i kvalitetnije nastaviti svoju glazbenu karijeru.

Jedan ste od pionira hrvatske trap-glazbe, koja je novitet na našoj sceni. Čini li vam se da polako dolazi do približavanja šire publike trapu ili publika odbija novi žanr?

Sva opipljiva mjerila komercijalnog uspjeha upućuju na to da se doista radi o globalnom pokretu dosad neviđenih razmjera, uostalom htjeli to ljudi ili ne, hip-hop je postao najpopularniji žanr prestigavši rock i pop, i to još prije nekoliko godina… Uzevši u obzir da smo kod nas doslovno izgradili cijelu novu scenu od nule i da smo iz teškog undergrounda došli do brojki ne samo pregleda, streamova te pozicija na vodećim stranim i domaćim radijskim ljestvicama nego i do ulaznica i prodaje mercha, ali i do razmjene energije na koncertima koja je autentična, uz tekstove koje pišemo sami u duhu vremena. Mislim da je više nego očito da dajemo sve od sebe i ljudi oko nas to prepoznaju, jer naša glazba nije alijenirana od svijeta u kojem živimo.

U Tvornici kulture održali ste svoj prvi samostalni koncert za koji se tražila karta više. Koji su vam daljnji planovi za nastupe?

Premda sam imao hrpetinu nastupa diljem regije, s trap-grupom KUKU$ i mnogo ranije na lokalnoj razini s bendom Prazna lepinja, imao sam i neke solo koncerte tu i tamo, doduše tada još nije postojao moj solo album "Mandela Effect". Nakon što sam izbacio samostalni album prvijenac, radili smo njegovu promociju u Tvornici kulture, a za taj su koncert karte bile rasprodane mjesec dana unaprijed. Premda je istina da je sve ovo na neki način novi početak, opet je s druge strane puni krug i samo pokušaj bolje realizacije mene kao, volio bih misliti, umjetnika u novom ciklusu do ostvarenja minor i magnum opusa. U novoj, 2023. već sam nastupao u Francuskoj i Bugarskoj, tako da se nadam da dalje nastavljamo istim tempom bez stajanja, uz Božju pomoć.

Jeste li već krenuli raditi na novim pjesmama i albumu? Što možemo očekivati?

Trenutačno radim na tri paralelna projekta. S producentom albuma "Mandela Effect" Mihovilom Šoštarićem nastavio sam suradnju i imamo neke nove stvari u obliku solo materijala koji kuhamo za gladne uši. Vratio sam se u garažu s Praznom lepinjom i s dečkima radim na novom materijalu, koji se također iščekuje, ali trenutačni fokus je na albumu KUKU$a, kojim obilježavamo deset godina postojanja grupe. Taj smo album fanovima obećali u trećem mjesecu ove godine, tako da smo mu u zadnje vrijeme dosta posvećeni. Snimili smo za njega već i dva spota, ali, naravno, kako se bliži vrijeme izlaska, postoji hrpa sitnica koje treba ispolirati kako bi sve bilo na zadovoljavajućoj i što višoj razini.

Osvojite li nagradu, kamo ćete je smjestiti?

Tamo gdje je svi vide, naravno. Radimo i na uređenju studija, pa postoji jedan dio koji izgleda štosno kada se uđe u prostoriju. Mislim da nagrade pokazuju potencijalnu profesionalnost osobe koja ih je osvojila, pa nikada nije na odmet pohvaliti se istima, barem vizualno.

Dodjela Večernjakove ruže zakazana je za 24. ožujka u HNK u Zagrebu. Hoćete li doći i, ako da, tko će vam biti pratnja?

Obavezno, bit će mi čast. Doći ću sa svojom boljom polovicom Lucijom, koja je uvijek tu uz i za mene.

