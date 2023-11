Nakon nesuglasica u plavom timu, Jure iskreno o Nini: 'Žao mi je što ju nismo uspjeli izbaciti'

U jučerašnjoj emisiji showa 'Život na vagi' kandidate je čekalo vaganje na kraju sedmog ciklusa na kojem je izgubio crveni tim i kući poslao Ljubu. Nakon toga, u timu im se pridružila Marsela, a potom i Nina. Naime, Nina Bandić je iskazala svoju želju da se prebaci u crveni tim zbog loših odnosa s nekim članovima plavoga. Nakon neslaganja dijela plavog tima, Nina se ipak prebacila, a o svemu se komentiralo i na treningu. Nina se požalila na to da se u timu nije osjećala prihvaćeno, a posebno su ju povrijedili Perini i Jurini komentari. Dundović je ispričao svoju stranu priče i otkrio što misli o cijeloj situaciji.

- Da sam bio na Perinom mjestu, ne bih joj se ispričao jer je ona rekla i napravila puno ružnijih stvari unutar ove kuće za koje se nikada nikome nije ispričala, a to je na svakodnevnoj bazi. To se ne može svaki dan pohvatati, ali kada bi krenuli pisati - rekao je Jure pa nastavio:

- Meni stvarno nije žao, žao mi je samo što ju nismo uspjeli izbaciti - rekao je.

- Ovo je eskaliralo, on je ljut i povrijeđen i razočaran i ja ga u potpunosti razumijem. Drago mi je da je to izbacio iz sebe - rekla je trenerica Mirna. Njegovi kolege iz tima komentirali su da je Nina samo iskazala želju da napusti show, ako plavci izgube na vaganju te da je to bio njihov plan.

Podsjetimo, do nesuglasica u timu je došlo nakon što je Pero uputio komentar Nini, a Jure se smijao. Ona se izrazito uvrijedila, a tim je isticao da njezino ponašanje nije u redu. Nekoliko puta o tom problemu imali su i sastanke.

- Sastanak plavog tima ne može se nazvati razgovorom odraslih ljudi - rekla je Nina objašnjavajući da se pokušala uklopiti i složiti sa svima te zaključila:

- Iskreno, da imam priliku sastaviti grupu ljudi s kojima ću trenirati u realnom svijetu, to ne bi bio nitko od njih.

Ipak, najviše ju je pogodio sukob s Perom i Jurom.

- Spakirala sam kofer jer sam se osjećala nevoljeno i neprihvaćeno. Falili su mi obitelj i prijatelji koji me vole i prihvaćaju baš takvu kakva jesam. Kad sam se smirila, pokušala sam se sjetiti zašto sam se prijavila, malo sam analizirala svoj život i shvatila da nikad nisam odustala od cilja zbog nekog muškarca, pa neću ni ovdje odustati zbog ovih muškaraca - rekla je. Nakon prelaska u crveni tim, Nina se osjećala bolje.

- Osjećaj je stvarno izvanredan i jako sam sretna - rekla je Nina, a i Mirna je bila zadovoljna jer vjeruje da je to najbolje rješenje za oba tima. Pero se ispričao Nini što ju je uvrijedio te napomenuo kako njemu nikada nije bila namjera nju povrijediti, a ona je rekla da njegovu ispriku prihvaća, iako ne misli da je bila iskrena. Naposljetku su Marie i Jure priznali Mirni da im nije žao što je Nina otišla.

Nina je zamolila Edu za razumijevanje tijekom perioda prilagodbe na njegov način rada.

