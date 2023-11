Ljutita Meri Cetinić ponovno upozorila na zabunu koja joj se često događa u medijima

Naša poznata pjevačica Meri Cetinić na Facebooku je objavila status u kojem je još jednom upozorila na ono što se dosad dogodilo već nekoliko puta. Naime, netko je ponovno zamijenio Meri i Jasnu Zlokić. Cetinić je objavila jednu križaljku na kojoj je fotografija Jasne Zlokić, a na pojmu piše: "Naša pjevačica sa slike, Meri".

"U križaljci piše da je na slici 'naša pjevačica Meri' i vi trebate upisati Cetinić! A je li na slici zaista Meri!? K'o da stave sliku Josipe Lisac, a vi trebate upisat da je to Gaby Novak!?", poručila je Meri.

"Nije to naša Meri", "Obje ste naše drage dive, a ovo ide na dušu autoru križaljke i uredniku koji je objavio", "Jedino što zajednički dijele je divan glas", "Autor križaljke bi se morao ispričati za ovako veliku grešku", komentirali su pratitelji.

Meri je i prije upozoravala na ovu zabunu.

"Ova manipulacija i svinjarija ponavlja se već jako dugo po medijima. Stave sliku Jasne Zlokić i napišu da sam to ja. Tako mi prošle godine za moj jubilarni koncert za 40 godina samostalne karijere novinarka iz našeg poznatog časopis zatraži intervju, ali da me slika sa unučicom, iako je ja nemam, ali ima Jasna. Ili dođe novinarka iz Zagreba i napravi cijelu reportažu s mojim slikama u Blatu na Korčuli i onda objavi tekst u kojem se cijelo vrijeme spominje kako "skitnica" provodi svoje vrijeme u Blatu. Ili izađe LP s najvećim hitovima osamdesetih i među njima "Samo simpatija" s mojim imenom, a na naslovnici ploče velika fotografija Jasne Zlokić, iako na ploči nema niti jedna njezina pjesma. Eto, i na križaljci čitatelji trebaju napisat moje ime, iako je na slici Jasna!? Sve to slučajno!?" napisala je ranije Meri na Facebooku.

O svemu se prošlog tjedna oglasila i Jasna Zlokić, koja je gostovala na portalu Večernjeg lista u emisiji "Povjerljivo" kod Nevena Ciganovića.

– Ma ne! Mislim da ljudi samo miješaju naše pjesme. Publika katkad misli da su njezine pjesme moje i obrnuto. Meri se ljutila zbog toga i htjela se oslobodit tog tereta s punim pravom. Ja to nikad nisam ozbiljno shvaćala, a oni koji nas miješaju očito ne poznaju ni nju ni mene – priznala je glazbenica.

