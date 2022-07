Nakon mnoštva zdravstvenih problema i iznenadne operacije, roker otkrio: 'Nisu me mogli uspavati, morali su mi dati konjsku dozu'

Legendarni rocker Ozzy Osbourne (73) početkom je 2020. godine saznao da boluje od Parkinsove bolesti, a od tada ga nismo često vidjeli u javnosti. Sve mu je počelo godinu prije kada je pao i nakon toga morao na operaciju. Nakon toga počeo je trpjeti bolove u živcima, a liječnici nisu mogli ustanoviti je li to od pada, operacije ili nečeg trećeg.

Sada je otkrio da su mu zbog njegove burne prošlosti i borbe s drogom i alkoholom, doktori morali dati četiri puta veću dozu anestetika od uobičajene zbog imunosti na djelovanje lijekova.

Govoreći za američki radio Sirius XM, frontman Black Sabbatha prisjetio se kako je jednom morao na operaciju, u vrijeme kada je, kako je rekao, njegova ovisnost o drogama bila na vrhuncu i kada je "radio sva ta sr...a".

- Tip koji mi je davao anesteziju pitao me koliko dugo se bavim glazbom. I rekao sam, toliko i toliko godina. I nastavio govoriti. A on to veli: "Pa, zašto ne spavaš?!" - ispričao je glazbenik i dodao kako su mu liječnici morali dati četiri puta veću količinu anestetika "zbog visoke razine tolerancije na lijekove".

No, takvi "divlji dani" su daleko iza njega.

- Ono što me drži podalje od droge je prihvaćanje sebe onakvog kakav jesam, pomirio sam se sam sa sobom. To je pomoglo i mojoj obitelji da budemo bliži i ostanemo zajedno - kazao je.

Podsjetimo, Ozzy ima brojne zdravstvene probleme. Još 2003. godine stradao je u prometnoj nesreći na quadu, potom mu je dijagnosticirana Parkinsonova bolest, a prije desetak dana je imao veliki operativni zahvat na kralježnici. Na posljednju operaciju je morao zato što je pao još u veljači, a kod tog pada pomaknule su se metalne šipke koje su mu bila ugrađene u kralježnicu nakon nesreće na quadu 2003. godine. Trenutno se odmara kod kuće.

