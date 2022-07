Jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki razvodi se nakon četiri godine braka: 'On je serijski varalica'

Slavna manekenka Emily Ratajkowski (31) planira se razvesti od supruga Sebastiana Bear-McClarda nakon što ju je navodno prevario, za Page Six potvrdio je izvor blizak Ratajkowski.

"Da, varao je", tvrdi izvor. “On je serijski varalica. Odvratno je"

Par je pokrenuo glasine o prekidu u četvrtak kada je Ratajkowski viđena bez vjenčanog prstena. Manekenka i filmski producent u braku su od veljače 2018. godine, a Emily se za njega udala svega tri mjeseca nakon što se iselila iz doma koji je četiri godine dijelila s bivšim dečkom Jeffom Magidom. Lani su postali roditelji sina Sylvestera.

Emily je nakon objave trudnoće dospjela u centar pozornosti i zbog izjava o spolu bebe.

- Kad moj muž i ja kažemo za trudnoću, nakon čestitki svi pitaju znamo li što želimo. Volimo odgovarati da spol nećemo znati dok naše dijete ne napuni 18 godina i da će nas tada obavijestiti. Svi se tome smiju - kazala je tada Emily.

- Moj muž voli reći da smo "trudni smo". Kažem mu da, iako je slatko, to nije u potpunosti istina. Negodujem što je DNK cijele njegove obitelji u meni, ali što moj DNK nije u njemu. Kažem mu da je to nepravedno i oboje se nasmijemo. To je neka vrsta šale, ali baš poput primjedbe na spol našeg djeteta, iza toga stoji istina. Trudnoća je urođeno usamljena; to je nešto što žena radi sama, u svom tijelu, bez obzira na okolnosti - zaključila je.

Podsjetimo, Ratajkowski je postala prava zvijezda nakon što se proslavila u spotu 'Blurred lines' Pharrell Williamsa. Nakon toga svi su je dizajneri i svjetski časopisi htjeli na svojim naslovnicama i modnim pistama, a njezino ime postalo je svjetski poznato.

VIDEO: Shaquille O'Neal nastupio kao DJ na Krku, pridružio mu se i Luka Dončić