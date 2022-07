Princ William prekršio je jedno pravilo kraljevske obitelji, a kamere su ga snimale

Članovi kraljevske obitelji svake godine sjede u počasnoj loži u završnici samog Wimbledona i napeto prate teniske mečeve. Ove godine princ William i njegova supruga Kate su između ostalih gledali i četvrtfinalne teniskog meča koji su igrali Britanac Cameron Norrie i Belgijanac David Goffin.

Poznato je kako članovi kraljevske obitelji moraju jako paziti na svoje ponašanje u javnosti, ali napeti meč nije ostavi princa Williama ravnodušnim i nije se mogao suzdržati i kamere su uhvatile trenutak u kojem je opsovao. - Ne, ne, j****e! - navodno je izgovorio princ William u jednom trenutku kada je Norrie gubio. Na snimci se ne vidi kraj njegove rečenice, ali publika je zaključila kako je vojvoda od Cambridgea opsovao na kraju rečenice. Ovakvo ponašanje se baš ne tolerira u kraljevskoj obitelji gdje postoje jasna pravila o tome kako se treba ophoditi u javnosti ako ste član obitelji, ali princa je obuzelo navijanje pa mu se možda i progleda kroz prste.

Haha Prince William saying no, no, no fuck it lol 😆 #Wimbledon pic.twitter.com/Bmuf5LFFPG