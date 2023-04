Nakon kratke bolesti preminuo glazbenik Mark Sheehan (46), tužnu vijest objavili članovi benda

Mark Sheehan, gitarist irskog rock benda The Script, preminuo je u petak u bolnici nakon kratke bolesti. Sheehan je imao 46 godina, a njegova smrt šokirala je brojne obožavatelje. Tužna vijest objavljena je u petak na službenoj Facebook stranici irskog benda i to dva tjedna nakon što su članovi benda najavili novi nastup.

"Voljeni suprug, otac, brat, kolega iz benda i prijatelj Mark Sheehan preminuo je danas u bolnici nakon kratke bolesti. Obitelj i članovi benda mole obožavatelje da poštuju njihovu privatnost u ovim teškim trenutcima", stoji u objavi ispod koje su se počeli nizati komentari sućuti i oproštajne poruke.

Tragična vijest uslijedila je samo dva tjedna nakon što je najavljeno da će grupa u lipnju ove godine svirati u The Halls Wolverhamptonu.

Inače, The Script je irski rock bend osnovan 2001. u Dublinu, a uz Sheehana bend čine i pjevač i klavijaturist Danny O'Donoghue, glavnog i bubnjar Glen Power. Prošle godine Sheehan je propustio američki dio turneje. Tada je frontmen The Scripta Danny O'Donoghue rekao za Sunday World da je Sheehan uzeo pauzu zbog obiteljskih obveza."To je njegova priča, ali da, ako mogu parafrazirati, njegova djeca su trebala oca, a njegova žena muža", rekao je pjevač i klavijaturist tada.

Tročlani indie-rock sastav najpoznatiji je po svojim hitovima iz 2008. "The Man Who Can't Be Moved", "Breakeven" i "We Cry".

Nekoliko njihovih pjesama prikazano je u popularnim televizijskim serijama i emisijama, uključujući 90210, Ghost Whisperer, EastEnders, Made in Chelsea i The Vampire Diaries.

