Nakon glasina o problemima u braku oglasila se Žanamari Perčić: Mario je pronađen

Pjevačica Žanamari Perčić (41) već duže vrijeme na svom Instagram profilu nije objavila fotografiju sa suprugom Marijem Perčićem, pa svako toliko netko od pratitelja na ovoj društvenoj mreži joj uputi pitanje gdje je suprug. Žanamari dosad nije odgovarala na ta pitanja koja su prerasla u glasinu kako ima problema u braku. U novoj objavi je podijelila fotografije s nedavne revije modnog dvojca ELFS i otkrila gdje joj je suprug.

- Sve što sam htjela je zabaviti se sa svojom princezom… I zaista jesam jer s njom je svaki trenutak neprocjenjiv. Dugo već planiramo otići na jedan girls trip samo nas dvije. Izlet u predivni Trogir na Opera Selecta festival i reviju mojih dragih Elfsa koji Gabicu već znaju učinilo mi se kao idealna prilika. Osim što nas je dočekao najveći požar ove godine, dan poslije je čitav grad ostao bez vode. Unatoč tome bilo nam je lijepo te smo ostale i treći dan da bi otišle na izlet speed boatom. Iako imam ogromnu fobiju od brodova i valova izdržala sam taj izlet jer je Gabi mala avanturistica i jako je željela to doživjeti. Nakon svega stigle smo kući i mamu je dočekala medijska hajka umjesto odmora. I da… Mario je pronađen. Izgubio se u montaži spota, al’ živ je i zdrav. - poručila je Žanamari svima.

S glazbenikom i manekenom, koji je od nje mlađi šest godina, pjevačica je u braku od 2014. godine i upoznali su se zahvaljujući poslu i samo tri tjedna od početka veze već su se zaručili. Vjenčali su se 13. lipnja 2014, godine na prvu godišnjicu njihove veze, a godinu dana kasnije u svibnju rodila se njihova kći Gabrijela. Nedavno se Žanamari na jednom eventu pojavila bez supruga i tada je objasnila zašto nije u njezinoj pratnji.

- Suprug nije sa mnom jer radi. On se bavi digitalnim marketingom i ima jedan zbilja kreativan posao. Smatram da kada ste dugo zajedno s nekim, da se morate ponekad malo i razdvojiti. Morate neke stvari raditi odvojeno i to je sasvim ok i po meni dobra formula. Ljudi se jednostavno moraju pomiriti s tim nekad koliko god bili posesivni ili ne. Dosta stvari radimo odvojeno, moram priznati i to mi je ok - rekla je tada za Story.

