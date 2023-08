Srpski glumac podijelio fotografiju hrvatske glumice, ona pozirala u badiću i istaknula trudnički trbuščić

LIDIJA SAMARDŽIJA

Bivša menadžerica odgovorila Frajlama: 'Njihove optužbe su lažne, one su povrijedile autorska prava'

- Grupa The Frajle prije suradnje s društvom Cepelin media i Lidijom Samardžijom (dakle do godine 2012.) nije u Republici Hrvatskoj imala nikakvu diskografsku niti koncertnu aktivnost. Nadalje, radi opetovanog kršenja autorskih prava od strane grupe The Frajle, 11 eminentnih hrvatskih autora je potpisalo izjave kojima zabranjuje izvođenje vlastitih djela na koncertnim nastupima glazbenom sastavu The Frajle, stoji između ostalog u dopisu