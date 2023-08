Šprajc proslavio 25. godišnjicu braka pa pokazao kako su proveli dan: 'U svakom usponu ima i padova'

Omiljeni TV urednik i voditelj Zoran Šprajc (55) već je 25 godina u sretnom braku sa suprugom Lidijom s kojom ima i troje djece, a s pratiteljima na Instagramu sada je ponosno podijelio i emotivnu objavu posvećenu svim zajedničkim godinama. Njih dvoje zaputili su se na godišnjicu braka u planine i to do planinarskog lanca Padon koji se proteže i do 2500 m visine.

"Nakon 25 godina penjanja evo nas konačno među oblacima. Naravno u svakom usponu ima i padova, oluje, kiše i nevremena baš kako je nama bilo danas penjući se po krijesti planinskog lanca Padon na 2500 m visine. Ali kad nakon svega istraješ i stigneš do vrha, budeš nagrađen spektakularnim pogledom na svijet oko sebe i na svijet u sebi. A pri povratku, najljepšom i najvećom dugom koju smo ikad vidjeli. Ali nećemo tu stati, imamo pred sobom još mnogo planina i još mnogo oblaka. Živjeli", napisao je voditelj uz jednu zajedničku fotografiju s vrha, i još nekoliko drugih koje prikazuju spektakularne poglede na prirodu i već spomenutu dugu.

U objavi je naznačio kako im je ovo 25. godišnjica, a pratitelji su u komentarima nanizali čestitke sretnom paru. "Sretna godišnjica braka i još mnogo uspona, a što manje padova. Živjeli!", "Sretna godišnjica", "Bravo, život je lijep! Ako ga znaš iskoristiti dobro", "Čestitam", pisali su mnogi pratitelji.

Iako Lidija nije čest gost na Šprajčevim profilima na društvenim mrežama, na kojima je on poprilično aktivan, te se sa suprugom pojavljuje tek na odabranim eventima, nešto se o njihovu životu ipak zna. Svoju životnu partnericu Lidiju Šprajc je upoznao još na HRT-u dok je radio kao novinar, a ona kao lektorica.

"Kad sam joj počeo nositi tekstove na pregled češće nego što je bilo potrebno i kad sam se počeo interesirati za dosadne pravopisno-gramatičke nijanse hrvatskog jezika, bilo je jasno da tu suradnju treba nastaviti i izvan posla", rekao je svojedobno Šprajc o njihovim prvim susretima.

Druženja su se ubrzo intenzivirala i u privatno vrijeme, a nedugo nakon što s prohodali, začula su se i svadbena zvona. Pred oltar su stali 1. kolovoza 1998. godine.

Danas su Zoran i Lidija ponosni roditelji troje djece – 23-godišnje kćeri Franke, 22-godišnjeg sina Mirona te 20-godišnjeg Darjana. Nakon trećeg djeteta Zoran je rekao "dosta" te se podvrgnuo vazektomiji. Smatrao je, naime, da je podvezivanje sjemenovoda najsigurnija metoda kontracepcije, a kako je cijeli zahvat, uz lokalnu anesteziju, trajao samo desetak minuta, nije ga bilo strah.

A zanimljivo je i da Lidija iza sebe ima "televizijski staž pred kamerama". Prije deset godina Šprajcovu suprugu mogli smo gledati u HRT-ovoj jezičnoj emisiji "Slova do krova", a mnogi su tada komentirali da je gospođa Šprajc pravo osvježenje na malim ekranima. U prošloj sezoni na HRT-u uređivala je i novu emisiju "Zlatna liga".

