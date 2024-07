Nakon dvije godine pauze Thompson će održati svoj prvi koncert, poznato je kada i u kojem gradu

Marko Perković Thompson (57) svoj je posljednji koncert održao 2022. godine, nakon čega se povukao iz javnosti i otkazao nastupe jer je njegov sin Ante Mihael završio u bolnici. Njegovu publiku je razveselila informacija koja je nedavno objavljena da će Thompson zajedno s Matom Bulićem i Draženom Zečićem 6. kolovoza nastupiti na stadionu Gospin dolac u Imotskom, a nova informacija da će dva dana kasnije na istom mjestu održati i samostalni koncert zasigurno će dodatno razveseliti njegove vjerne obožavatelje koji su pune dvije godine čekali njegov povratak na pozornicu. Kako pišu 24 sata od strane organizatora i menadžmenta pjevača im je potvrđeno da će Thompson stati pred publiku u Imotski i samostalnim nastupom.

- Nekoliko mjeseci ga je sin nagovarao da se vrati nastupima. Thompson mu je obećao da će to i učinit. Stoga se na nagovor sina Ante Mihaela, Thompson odazvao da bude gost s par pjesama u Imotskom - iz menadžmenta glazbenika su ranije izjavili za 24 sata kada je najavljivan nastup s Bulićem i Zečićem. Ulaznice za taj koncert planule su u trenu, pa nema sumnje kako će i interes za Thompsonov koncert biti veliki. Thompson je prestao nastupati nakon što je njegov sin Ante Mihael imao ozbiljnih zdravstvenih problema, a tijekom tog perioda s njim je stalno u kontaktu bio pjevač Mate Bulić.

– Čujemo se svaki dan, moram reći da je moj kum Ante imao operaciju koja je jako uspjela i to me raduje. Tako da je sve to napravilo neku mirniju atmosferu i na njegovoj strani i kod nas koji ga okružujemo – rekao je Bulić prije mjesec dana u jednom intervju. Dodao je i kako ga veseli što se konačno vraća glazbi. – Drago nam je da se vraća na pozornicu i svi smo uz njega. Uspjeli smo ga nagovoriti, predugo je izbivao s pozornice. Znam i da radi na novim pjesmama – rekao je Bulić.

Inače, glazbenik se rijetko javlja na društvenim mrežama te se povukao iz javnosti, a jedno od posljednjih javljanja imao je lani u listopadu kada je proslavio rođendan te je tada na njegovoj službenoj Facebook stranici objavljena i posebna poruka vezana uz rođendan, ali i oporavak njegova sina Ante Mihaela. "Sretan 57. rođendan našem Marku sa željom i molitvom za ozdravljenje njegova sina Ante Mihaela. Od srca administratori i fanovi!", objavljeno je na njegovoj stranici uz njegovu fotografiju.

