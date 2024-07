Pjevačica grupe Colonia uživa u ulozi majke: 'Jako smo htjeli bebu'

Pjevačica grupe Colonia Ivana Lovrić uživa u novoj ulozi. Onoj majke. Naime, Ivana je prije mjesec dana rodila djevojčicu, a u ožujku ove godine udala se za dugogodišnjeg partnera. Sada većinu vremena provodi s djevojčicom Eli, a otkrila je kako su suprug i ona odabrali ime te kako se snalazi u ulozi mame.

- Dogovarali smo se oko imena, meni je super bilo Elijana - njemu je bilo katastrofa. I onda sam ja njemu rekla, ok, ne može Elijana, a jel može Eli? - daaa, kako dobro, to je to imamo ga! Eto to je bilo negdje u trećem mjesecu trudnoće, ali evo do rođenja nismo nikome obznanili kako se zove, svi su saznali u isto vrijeme - rekla je za IN magazin. Pjevačica je priznala i kako su 'jako htjeli bebu', a svoju sreću nije mogla sakriti.

- Uspjelo nam je doslovno iz prve i jako smo sretni što je tu. Snašla sam se bolje nego što sam očekivala, ali imala sam tri mlađe sestre i brata koji su puno mlađi od mene, naučila sam se brinuti o maloj djeci od malih nogu. Doslovno uživamo, evo, malo je to nespavanje problem, to znaju svi roditelji i novi i stari, ali sve ostalo je toliko dobro da to nekako zaboraviš - ispričala je Ivana.

Podsjetimo, Ivana i njen suprug vijest o dolasku prinove objavili su na društvenim mrežama.

- Eli J. is in the house. Hvala ti što si mi otkrila novu dimenziju ljubavi, ljubavi- napisala je na Facebooku. Da će postati mama Ivana je otkrila na Megadance partyju, kada je na kraju nastupa Colonije rekla: "Pozdravljamo vas Boris, ja, i moja bebica".

Ivana je za mikrofonom Colonije naslijedila Indiru Levak 2017. godine, koja se posvetila solističkoj karijeri.

Dodajmo da se svadbeno vjenčanje pjevačice Colonije održalo u popularnom zagrebačkom klubu, a na ulazu je mladence dočekala prava bakljada. Par je ulazak u bračnu luku proslavio noćnim izlaskom i partyjem na plesnom podiju. Ipak, morali su zadovoljiti pravila i očekivanja uže i šire rodbine pa ni klasično vjenčanje, nešto ranije u Dalmaciji, nije izostalo.

''To je trebala bit onako malo manja zabava, bilo je na kraju 200 ljudi i 3 dana. Klasika. Klasična jedna dalmatinska svadba, bilo je sve klasično, ne znam je l' može biti klasičnija svadba nego što je bila. Crkva, sala, juha dolazi pa torta, pa rezanje pa prskalice, sve smo zadovoljili. Bio je i vlakić i sve'', kazala je Ivana tada.

