Najveći medijski ratovi slavnih! Bilo je ozbiljnih uvreda, čak i fizičkog obračuna, a neke su završile i na sudu

Marko Grubnić i Neven Ciganović prijašnjih su dana bili glavna tema svih domaćih medija, zahvaljujući njihovu verbalnom sukobu, koji traje već godinama. Podsjetimo, Neven Ciganović često na društvenim mrežama kritizira kolegu stilista, i optužuje ga da krade fotografije. – Kad je ovaj “krelac” izjavio da on “svoje” fotke ne fotošopira, nego ih samo provuče kroz filtar, nisam vjerovao. No sad me razuvjerio, iako je fotke maznuo drugima – napisao je Cigi pokraj fotografija s biznis-putovanja jednog frizerskog salona za koje je ustanovio da ih je “prisvojio” Grubnić.

Foto: Instagram

Marko je odbacio sve optužbe i rekao da je razlog to što je Cigi zaljubljen u njega.

– Zaista vas molim za razumijevanje, jer činjenica jest da osim što je u mene zaljubljen već godinama, sad je već i opsjednut mnome... Ljubav je s moje strane neuzvraćena. U tome vjerojatno i je problem. Ipak nadao sam se da će ga to s vremenom proći i da će popustiti ako ne reagiram, ali, nažalost, sve je gore – poručio je Grubnić, a Ciganović je, gostujući u našem podcastu, kazao da je u Grubnića zaljubljen jednako kao u druge poznate likove s naše showbiz scene.

Ovaj mali obračun podsjetio nas je na druge estradne ratove koji su se vodili među našim celebrityjima zadnjih nekoliko godina. Bilo je tu svega, padale su teške uvrede i psovke, a na kraju smo slušali kako im je žao zbog svega... Jedan žestok obračun vodio se tako na relaciji Jelena Rozga – Mirela Priselac – Vjekoslava i Tonči Huljić.

Naime, nakon što je čula stihove Jelenine pjesme “Nirvana”, Remi je napisala status u kojem je već na početku rekla da je Vjekoslava Huljić hrvatskoj ženi naudila tim stihovima više nego svi domaći šovinisti zajedno. – Nalijepila joj je da se realizira isključivo kroz brak, majčinstvo, da dopušta da je gaze i emocionalno zlostavljaju… A sad kroz ovu sirotu Rozgu poziva muškarca da dođe po ženu “ko slavljenik po tortu”… Ma daaaaj, molim te! Nikad nisam mislila da ću reagirati na ovakav treš, ali negdje čovjek mora podvući crtu. Zbilja je vrijeme da prestane zaglupljivanje. Žene, ispljuskala bih vas – napisala je Remi. Na njezin post reagirao je Tonči Huljić koji je Remi nazvao nižim oblikom života, a s nižim oblicima života on se ne upušta u rasprave. – Ima još nešto. Taj niži oblik života pjeva da nije na vrijeme “svršila” i kaže da navodno predaje engleski jezik u školi. Svoje dijete nikad ne bih pustio u takvu školu – odgovorio je Tonči Huljić na Remin post. Poslije toga se u eteru Narodnog radija Tonči Huljić ispričao zbog te izjave. – Bio sam isprovociran govorom mržnje, koji je tih dana doživio svoj klimaks. To me ipak ne opravdava za situaciju u kojoj sam se našao – rekao je Huljić. Njega je pak prije nekoliko dana napala bivša pjevačica Magazina Ljiljana Nikolovska. Poručila je sljedeće: – Hulja ima takozvani pjevački kompleks autora. Otud sve one bombastične izjave o okupljanju “njegovih” pjevačica u čopore i na hrpu. Nikako se pomiriti s time da nije jedini faktor. Ljuti ga kad mu pjevač “nepošteno oduzme” centar, spotlight, jer muzičari i vokali po njemu nemaju apsolutno nikakvu kreativnu ulogu. Da nije njega, ne bi bilo glazbe.

Foto: Instagram



Na Jelenu Rozgu obrušio se jednom prilikom i Goran Bare, a povod ovom sukobu bila je nagrada Porin. – Porin će dobiti Jelena Rozga koja ne zna napisati prostoproširenu rečenicu. Ona nije zvijezda. Nju je Huljić umjetno napumpao. Pjeva kao da se teli ovca. Jelena Rozga koja nema mozga dobit će Porin – prilično grubo rekao je Bare. Splitska pjevačica nije se spuštala na taj nivo i nije htjela ulaziti u raspravu s njim i samo je na sve to rekla: – Kako da se naljutim na Gorana Bareta zbog te tvrdnje? Pa to je isto kao da doznam da je Ava Karabatić negdje bubnula nešto na moj račun. Tko bi se na takve ljude mogao rasrditi? Brzi na jeziku bili su i Tony Cetinski i Jacques Houdek dok su sjedili u žiriju showa “The Voice”. Da među dvojicom pjevača vlada napetost i da postoje trzavice, bilo je očito i dok su kamere bile upaljene, a pravi okršaj dogodio se kad su se kamere ugasile i tada su, navodno, uvrede pljuštale kao kiša.

– Iskreno žalim zbog ovog nemilog događaja te se ispričavam svojim fanovima, ljudima koji se brinu o projektu The Voice te svim protagonistima ove lijepe priče. Jacques i ja stremimo najvišim ciljevima i svojim odlukama krojimo glazbenu budućnost, mladih glazbenika pa, unatoč napetosti, moramo reagirati kako dolikuje pravim profesionalcima – napisao je u izjavi tada Tony, a sličnu ispriku javnosti poslao je i Jacques Houdek. U svađi su bile i Alka Vuica i Vlatka Pokos, a zavadila ih je Vlatkina knjiga “Život u raju” u kojoj je Vlatka pisala o Alkinu privatnom životu i napisala je da Alka ima ozbiljnih problema s alkoholom. Zbog toga je Vuica tužila Pokos.

Svi još pamtimo i doček nove 2018. godine, kada su se na koncertu Bijelog dugmeta u Budvi potukli Mladen Vojičić-Tifa i Alen Islamović. Čini se kako su se pjevači potukli prije koncerta, pa nisu zajedno htjeli izaći na scenu. Nakon toga na scenu je prvi izašao Alen i nije se htio maknuti kad se Tifa trebao popeti. Nastavio je pjevati i čak je izvodio i pjesme koje je trebao pjevati Tifa. Vojičić je nastavio psovati Alena, a on ga je pri silasku s pozornice udario glavom u čelo. Tifa mu je uzvratio šakom u rame, a veći incident spriječili su pripadnici osiguranja.

Foto: Instagram



Iste je godine došlo do raskola u Boi, kultnom novovalnom bendu iza kojeg su brojni hitovi. Slavko Remenarić, gitarist grupe i autor gotovo svih njihovih tekstova, kazao je kako je izašao iz benda zbog navodnog egotripa i samovolje pjevača Mladena Puljiza.

– Žao mi je ako je došlo do toga, ali Slavko kao član benda više nije mogao funkcionirati – kazao nam je Puljiz.

Dobro se sjećamo i svađe na društvenim mrežama između RTL-ova voditelja Zorana Šprajca i HRT-ove Maje Sever zbog različitog viđenja slučaja sirijskog migranta koji je navodno tragao za kćeri.

Sever se prvo na Facebooku referirala na Šprajcovu izjavu koji je stao na stranu policije. “Fantastično je kako neki iz kućnog naslonjača zaključuju da policija uvijek nešto mulja, tuče i krade, a dobre izbjeglice uvijek su i samo dobre izbjeglice koji ne bi ni riječ slagali da se izvuku iz nevolje”, napisao je Šprajc. Sever je to komentirala: “Kaže Šprajc direkt s terena.”

– Draga Majo, po malo zdravog razuma i opreza u tumačenju (oskudnih) činjenica ne moraš ići na teren. To ili imaš ili nemaš. Ali nije bed i ako nemaš pa nađeš na terenu – odgovorio je Šprajc na Twitteru.

Podsjetimo, policija je na kraju ustanovila da je Sirijac lažno prijavio nestanak kćeri pa je za to kazneno prijavljen.