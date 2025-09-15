Najteži trenuci Mate Miše Kovača: 'Bio sam u komi, a onda mi je prišao isusovac i rekao ovo'

Potpuni delirij nastao je na otvorenju medicinskog centra u Splitu kada se, nakon dugo vremena u javnosti pojavio legendarni Mate Mišo Kovač. Njegova je pojava izazvala oduševljenje, a večer je dosegnula vrhunac kada je 84-godišnji Šibenčanin spontano zapjevao bezvremenske hitove ''Ako me ostaviš'' i ''Poljubi zemlju''. Uzvanici su uglas pjevali s legendom, mobitelima bilježeći nezaboravne trenutke.

U pratnji supruge Lidije, s kojom živi mirnim životom u Strožancu, Mišo je odlučio odgovoriti na nekoliko pitanja medija. Tom je prilikom iskreno progovorio o supruzi koja mu je najveći oslonac. - Kad sam ja dobio Lidiju, ona je bila totalno za mene, totalno. Mi smo 27 godina zajedno, da nije nje ja bih bio mrtav u bolnici i poslije bolnice. Nemam mater, nemam ćaću, nemam sestru, nemam brata, nemam Edija. Samo se okrenem njoj i to je to - emotivno je priznao Mišo za IN Magazin.

Apsolutni diskografski rekorder, s više od 20 milijuna prodanih ploča, neizmjerno je ponosan i na kćer Ivanu. - Ivana ima svoj život, pjeva strahovito, snima. Ja je ne diram, kad budem išao za Novu godinu, bit će i Ivana sa mnom. Ona pjeva strašno. Prošla je najgore - kazao je pjevač, čija će nevjerojatna životna priča uskoro biti pretočena i u biografski film radnog naslova ''MIŠO''.

U razgovoru se prisjetio i najtežih trenutaka, poput borbe s depresijom nakon gubitka sina Edija, kada je Mišo preživio pokušaj samoubojstva. - Bio sam u komi, i na ulazu u bolnicu se pojavilo puno ljudi. Prvi mi je došao momak, isusovac, poljubio me u čelo i rekao: 'Ja imam Isusa i tebe', okrenuo se i otišao - ispričao je. Upravo ta veza s narodom tajna je dugovječnosti pjevača koji sa svojom Lidijom posljednjih godina živi u Strožancu kod Splita.

Podsjetimo, Mišo je ovo ljeto proslavio 84. rođendan, a a njegova kći Ivana čestitala mu je na društvenim mrežama zajedničkom fotografijom i emotivnom porukom. - Sritan ti rođendan, ćaća moj… Pun Božjeg blagoslova i mira u srcu, napisala je Ivana na Facebooku i dobila više od 5000 lajkova i brojne komentare. 'Sreće i zdravlja legendi!! Sretan rođendan!', 'Nek mu je svaki dan radostan i blagoslovljen', 'Sritan rođendan legendo i sve najbolje! Hvala na svakoj pismi koje će se slušat i dalje', 'Sretan ročkas mom najjačem pjevaču!', samo su neke od želja koje su pristigle.

Ivana je početkom svibnja ove godine potvrdila da je Mišo dobrog zdravlja. "Dobro je. Nisam ga posjetila, čuli smo se, ali posjetit ću ga sutra ili preksutra. On je, znaš njega, ne da se on. Dobar je", rekla je za IN Magazin, dodavši da otac i dalje živi u Podstrani i uživa. Mišo Kovač rođen je 16. srpnja 1941., a glazbenu karijeru započeo je početkom 1960-ih. Prvi put zapažen je na natjecanju u Karlovcu, gdje je izveo pjesmu 'I Can’t Stop Loving You'. Uslijedio je njegov prvi nastup u zagrebačkoj Gradskoj kavani, a ubrzo i potpis ugovora s Jugotonom, pod čijom etiketom snima prepjev iste pjesme 'Ne mogu prestati da te volim'.

Tijekom sedamdesetih i osamdesetih bio je jedan od najomiljenijih i najtraženijih izvođača u bivšoj Jugoslaviji. U ta dva desetljeća objavio je čak 21 album, svaki s pjesmama koje su pronalazile put do srca publike. Glazbeni tempo nije usporio ni kasnije, kroz devedesete i nakon 2000. godine izdao je još 20 albuma.