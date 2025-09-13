FOTO Nakon dugo vremena u javnosti se pojavio Mišo Kovač! Zabavio ekipu i zapjevao svoje hitove

U Splitu je u petak navečer svečano otvoren novi medicinski centar, a događaj je privukao velik broj poznatih osoba iz javnog života. Posebnu pažnju među okupljenima izazvao je legendarni pjevač Mate Mišo Kovač, kojeg publika već neko vrijeme nije imala priliku vidjeti u javnosti. Njegovo pojavljivanje izazvalo je veliko oduševljenje i toplu dobrodošlicu među uzvanicima, a mnogi su željeli ovjekovječiti susret s njim fotografijom. Među onima koji su se rado fotografirali s Mišom bile su i Ana Čagalj, supruga pjevača Jole, te radijska voditeljica Edita Lučić Jelić.

U jednom trenutku večeri, atmosfera je dosegnula vrhunac kada je Mišo, sjedeći na stolici, spontano zapjevao svoje bezvremenske hitove. Uzvanici su s oduševljenjem poslušali izvedbe pjesama "Ako me ostaviš" i "Poljubi zemlju", a snimke tog posebnog trenutka ubrzo su se proširile društvenim mrežama, izazivši lavinu pozitivnih reakcija i komentara obožavatelja.

Podsjetimo, Mišo je prije dva mjeseca proslavio svoj 84. rođendan. Njegova kći Ivana tada mu je uputila dirljivu čestitku putem društvenih mreža, objavivši njihovu zajedničku fotografiju. U emotivnom opisu napisala je: "Sritan ti rođendan, ćaća moj... Pun Božjeg blagoslova i mira u srcu", uz prateće simbole ljubavi.

Iako se u posljednje vrijeme rijetko pojavljuje u javnosti, Mišo i dalje uživa veliku podršku obitelji i obožavatelja. U svibnju je Ivana progovorila o očevu zdravstvenom stanju, želeći umiriti javnost i brojne obožavatelje. "Dobro je. Nisam ga tada stigla posjetiti, ali smo se čuli i planirala sam otići k njemu sutradan. On je, znaš njega, tvrdoglav i ne da se. Dobar je", izjavila je za In Magazin. Također je potvrdila da pjevač i dalje živi u svom domu u Podstrani, gdje provodi mirne dane uz obitelj i najbliže.

Pojavljivanje Miše Kovača na splitskom događaju još jednom je pokazalo koliko je omiljen i cijenjen među publikom i kolegama. Njegova prisutnost i pjesma podsjetili su sve prisutne na bogatu karijeru i neizbrisiv trag koji je ostavio u hrvatskoj glazbi.