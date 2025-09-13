Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SASVIM NEOČEKIVANO

FOTO Nakon dugo vremena u javnosti se pojavio Mišo Kovač! Zabavio ekipu i zapjevao svoje hitove

Foto: Instagram
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
13.09.2025.
u 20:00

Legendarnog glazbenika već duže vrijeme nismo imali priliku vidjeti u javnosti, a sada je sve iznenadio svojom pojavom na jednom splitskom događanju

U Splitu je u petak navečer svečano otvoren novi medicinski centar, a događaj je privukao velik broj poznatih osoba iz javnog života. Posebnu pažnju među okupljenima izazvao je legendarni pjevač Mate Mišo Kovač, kojeg publika već neko vrijeme nije imala priliku vidjeti u javnosti. Njegovo pojavljivanje izazvalo je veliko oduševljenje i toplu dobrodošlicu među uzvanicima, a mnogi su željeli ovjekovječiti susret s njim fotografijom. Među onima koji su se rado fotografirali s Mišom bile su i Ana Čagalj, supruga pjevača Jole, te radijska voditeljica Edita Lučić Jelić.

U jednom trenutku večeri, atmosfera je dosegnula vrhunac kada je Mišo, sjedeći na stolici, spontano zapjevao svoje bezvremenske hitove. Uzvanici su s oduševljenjem poslušali izvedbe pjesama "Ako me ostaviš" i "Poljubi zemlju", a snimke tog posebnog trenutka ubrzo su se proširile društvenim mrežama, izazivši lavinu pozitivnih reakcija i komentara obožavatelja.

FOTO HRT-ova voditeljica nakon razvoda od poduzetnika u vezi je sa splitskim inženjerom! Zablistala je na špici
1/23

Podsjetimo, Mišo je prije dva mjeseca proslavio svoj 84. rođendan. Njegova kći Ivana tada mu je uputila dirljivu čestitku putem društvenih mreža, objavivši njihovu zajedničku fotografiju. U emotivnom opisu napisala je: "Sritan ti rođendan, ćaća moj... Pun Božjeg blagoslova i mira u srcu", uz prateće simbole ljubavi.

Iako se u posljednje vrijeme rijetko pojavljuje u javnosti, Mišo i dalje uživa veliku podršku obitelji i obožavatelja. U svibnju je Ivana progovorila o očevu zdravstvenom stanju, želeći umiriti javnost i brojne obožavatelje. "Dobro je. Nisam ga tada stigla posjetiti, ali smo se čuli i planirala sam otići k njemu sutradan. On je, znaš njega, tvrdoglav i ne da se. Dobar je", izjavila je za In Magazin. Također je potvrdila da pjevač i dalje živi u svom domu u Podstrani, gdje provodi mirne dane uz obitelj i najbliže.

Tko je majka Dominika Livakovića? Bila je u braku s bivšim državnim tajnikom, a danas ljubi zadarskog poduzetnika
1/16

Pojavljivanje Miše Kovača na splitskom događaju još jednom je pokazalo koliko je omiljen i cijenjen među publikom i kolegama. Njegova prisutnost i pjesma podsjetili su sve prisutne na bogatu karijeru i neizbrisiv trag koji je ostavio u hrvatskoj glazbi.

Ključne riječi
Događaj pjevanje glazbenik pjevač Mišo Kovač Mate Mišo Kovač showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Simona Mijokovi? proslavila ro?endan u restoranu Komin
Video sadržaj
8
ISKRENA ISPOVIJEST

Suprug Simone Mijoković: 'U cijelom životu spavao sam s jednom ženom, nemam bogatstvo i ne bojam kosu'

Nekadašnja reality zvijezda Simona Mijoković svoj je buran život ostavila iza sebe i posvetila se vjeri. U tom novom poglavlju ključna je figura njezin suprug Stanislav Mijoković, s kojim u Austriji odgaja četvero djece, a čiji je život daleko od glamura koji mu mnogi pripisuju. On se sada oglasio i ispričao dosad nepoznate detalje iz svog života.

Učitaj još