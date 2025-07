FOTO Ivana Kovač emotivnom porukom i zajedničkom fotografijom čestitala ocu Miši rođendan

Mišo Kovač, najprodavaniji hrvatski pjevač s karijerom dugom preko pet desetljeća, danas slavi 84. rođendan, a njegova kći Ivana čestitala mu je na društvenim mrežama zajedničkom fotografijom i emotivnom porukom. - Sritan ti rođendan, ćaća moj… Pun Božjeg blagoslova i mira u srcu, napisala je Ivana na Facebooku i dobila više od 5000 lajkova i brojne komentare. 'Sreće i zdravlja legendi!! Sretan rođendan!', 'Nek mu je svaki dan radostan i blagoslovljen', 'Sritan rođendan legendo i sve najbolje! Hvala na svakoj pismi koje će se slušat i dalje', 'Sretan ročkas mom najjačem pjevaču!', samo su neke od želja koje su pristigle.

Ivana je početkom svibnja ove godine potvrdila da je Mišo dobrog zdravlja. "Dobro je. Nisam ga posjetila, čuli smo se, ali posjetit ću ga sutra ili preksutra. On je, znaš njega, ne da se on. Dobar je", rekla je za IN Magazin, dodavši da otac i dalje živi u Podstrani i uživa. Mišo Kovač rođen je 16. srpnja 1941., a glazbenu karijeru započeo je početkom 1960-ih. Prvi put zapažen je na natjecanju u Karlovcu, gdje je izveo pjesmu 'I Can’t Stop Loving You'. Uslijedio je njegov prvi nastup u zagrebačkoj Gradskoj kavani, a ubrzo i potpis ugovora s Jugotonom, pod čijom etiketom snima prepjev iste pjesme 'Ne mogu prestati da te volim'.

Tijekom sedamdesetih i osamdesetih bio je jedan od najomiljenijih i najtraženijih izvođača u bivšoj Jugoslaviji. U ta dva desetljeća objavio je čak 21 album, svaki s pjesmama koje su pronalazile put do srca publike. Glazbeni tempo nije usporio ni kasnije, kroz devedesete i nakon 2000. godine izdao je još 20 albuma.

Podsjetimo, priprema se dugometražni igrani film o Miši Kovaču, jednoj od najvećih glazbenih ikona hrvatske i regionalne povijesti. Film radnog naslova “MIŠO” bit će prvi biografski projekt ovakvih razmjera o pjevaču čije su pjesme obilježile kolektivno pamćenje, a njegova životna priča nadilazi granice estrade. Scenarij potpisuje književnica Milana Vlaović Kovaček, koja već dvije godine predano istražuje bogatu biografiju i diskografiju Miše Kovača kroz razgovore s njim osobno, njegovom obitelji i najbližim suradnicima. U radu na scenariju pridružio joj se i nagrađivani bosanskohercegovački filmaš Pjer Žalica, jedan od najcjenjenijih autora regionalne kinematografije.

“Mišo je junak našeg doba koji zaslužuje svoju filmsku priču – njegov je život emotivna i veličanstvena saga o pobjedi i o porazu, ali nikada o odustajanju. Pišući ovaj scenarij zaronila sam u sjećanje u najčistijem smislu te riječi, jer Mišinim je pjesmama opjevano gotovo sve što je u našim životima bilo važno”, izjavila je Milana Vlaović Kovaček.

Film o diskografski najtiražnijem pjevaču ovih prostora i rođenom Šibenčaninu režirat će Vinko Brešan, redatelj naših najuspješnijih i najgledanijih filmova poput Svećenikove djece, Maršala, Kako je počeo rat na mom otoku, kao i tv serije Dnevnik velikog Perice, rođeni Šibenčanin, baš kao i Mišo.