Najstarija hrvatska manekenka i dalje radi, a ima i novu karijeru: 'Sijeda kosa mi je promijenila život"

U svijet modelinga ušla je iako nije bila klasična ljepotica. Družila se s Davidom Bowiejem, Keithom Haringom, Grace Jones, Giorgiom Armanijem, ali bilo je i manje sretnih razdoblja kada je spavala u automobilu jer nije imala posla. Ipak, ni u jednom trenutku nije pomišljala odustati. Roditeljima za ljubav završila je vanjsku trgovinu pa svakoj djevojci savjetuje da diplomira. Zvona Vučković danas ima 63 godine i najstarija je hrvatska manekenka koja i dalje aktivno radi, a nedavno je zašla i u glumačke vode. Glumački debi imala je na zagrebačkom Bundeku, a “Veselu udovicu” odigrala je i u Rovinju. Mjesecima prije toga pohađala je satove glume u dramskoj skupini Leona Lučeva.

'Štrkljava i poprilično depresivna'

Visoka, vitka i s posebnom energijom u sebi, kao 16-godišnjakinju i u prvom razredu gimnazije, uočili su je gospodin i gospođa Muhić koji su u to vrijeme imali jedan od vodećih butika u gradu Zagrebu, butik Nataša. Poslali su je u modnu agenciju UMAH, to je tada bilo najvažnije udruženje manekena i manekenki Hrvatske čija je predsjednica bila gospođa Regina Jeger. Zvona često ističe da ju je Regina pogledala veoma čudno jer je bila "visoka, štrkljava i poprilično depresivna".

"Bila sam nezadovoljna tinejdžerica. Moj san o baletu i kazalištu nije se ostvario. Naime, izrasla sam, bila sam visoka 177 cm i nisam imala izgleda da se time bavim profesionalno iako sam završila baletnu školu na Ilirskom trgu", započinje nam Zvona svoju priču i objašnjava zašto se u to vrijeme činila depresivnom.

U modi se okušala na nagovor drugih, ali nije ni sanjala da će joj Drago i Vesna Muhić promijeniti život.

"U svijet modelinga ušla sam na njihov nagovor, koji su prepoznali potencijal iza duge kose spuštene na licu à la Janis Joplin i zanimljivu ljepotu... Naravno da nisam razmišljala o životnoj karijeri, uvijek se čudim 16-godišnjacima koji znaju čime će se baviti cijeli život. Međutim, kad sam shvatila da mi to dobro ide, počela sam se truditi i vrlo brzo otišla iz Jugoslavije", kaže Zvona.

Sve je krenulo s Parizom, a Zvona kaže da on nije bio slučajan izbor. "To je ono kad se nađeš na pravom mjestu u pravo vrijeme i vrata se sama otvore. Prste su imali opet Vesna i Drago, poznavali su Gunnara Larsena, poznatog fotografa s adresom u Parizu. On je došao u Jugoslaviju na turneju po nekoliko gradova i na povratku me pozvao da dođem u Pariz raditi za njega. Roditelji su bili zabrinuti i ne baš oduševljeni, ali poznanstvo s Muhićima bilo je neko jamstvo, a i ja sam vrlo odgovorna pa su me ipak pustili", kaže.

Foto: Privatna arhiva

Nakon Pariza, proputovala je gotovo sve veće gradove Italije, ali i Europe. Prvo Pariz, pa Firenza, Rim, Milano.

"Nekako je to moja zemlja. Italija je kolijevka kulture i umjetnosti, volim sve u njoj, mediteransku kuhinju, način života 'lako ćemo' i, naravno, modu", ističe.

A nakon Milana došao je red na Kanadu. Sve to kako bi došla do krajnjeg cilja - svog New Yorka.

"U Kanadi sam bila silom prilika, jedini način da dođem do NY jer su mi dva puta odbili USA vizu. Na koncu sam zavoljela Kanadu. Jako su me lijepo primili, a mogu se pohvaliti i Kanadskim državljanstvom, i kad putujem van Europe koristim kanadsku putovnicu. Montreal me oduševio, grad vrvi događajima, koncertima, filmski festival, kazalište, muzeji, sve ono što ja volim. Najeuropskiji grad u sjevernoj Americi", priča nam.

Nema do New Yorka!

"Kao mala sam odgovarala na pitanje 'što želiš biti?' sa 'želim ici u NY'. Nisam odustajala dok konačno nisam uspjela. Put nije bio lak, udala sam se za prijatelja Kanađanina da dobijem kanadske papire da bi mogla u NY", kaže Zvona.

Nakon nekoliko godina u Kanadi, ukazala joj se prilika da dođe u New York jer su je pozvali iz jedne modne kuće čija je vlasnica bila Hrvatica koja je dugo živjela u New Yorku, Ana Reić, inače poznata jugoslavenska manekenka.

Foto: Privatna arhiva

"To je bio za mene u tom trenutku najljepši period. Siguran i dobro plaćen posao, stan, auto i naravno NY. Bila sam sama, bez obaveza. Mogla sam, i jesam, izlazila svaku večer, družila se s interesantnim ljudima i disala punim plućima", oduševljeno prepričava.

Nakon Amerike se ponovno vratila u Kanadu i ondje provela neko kratko razdoblje, a potom se s drugim mužem vratila u Italiju gdje je provela 26 godina, prije povratka u Hrvatsku. Uz rad u Italiji, uspjela je završiti i fakultet, a sve na nagovor roditelja, a bio je i uvjet da može slobodno putovati.

"Da se mene pitalo, izbor bi bila Akademija, ali moji su smatrali da je Vanjska Trgovina fakultet koji nudi budućnost. Danas mi je drago da imam fakultetsko obrazovanje i VSS jer to je pomoglo u nizu slučajeva i kad me mlade djevojke pitaju trebaju li na faks ili ne, moj odgovor je uvijek - DA", kaže nam.

Foto: Privatna arhiva

No, nije sve uvijek bilo lijepo i mistično. Bilo je trenutaka kada je spavala u autu jer nije bilo posla, no odustajanje joj nije bio izbor.

"Svi koji se bave slobodnom profesijom znaju kako je kad nema posla. To je danas stvarno aktualno! Trenuci u kojima sam spavala u autu nisu za sjećanje, ali su dobra škola, kako treba ustrajati i ne odustati. Razmišljala sam svakodnevno o povratku kući, ali nikada nisam bila za povratak podvita repa i s neuspjehom. Kad sam se nakon toliko godina vratila natrag u Hrvatsku, to je bila samo moja odluka", kaže nam.

Od Armanija do prijateljstva s Keithom Haringom

Zvona Vucković proputovala je Jugoslaviju s raznim turnejama, družila se s kolegicama iz Slovenije, Srbije, BiH, a od Europe je proputovala kroz sve glavne gradove - Pariz, Milano, Rim, Firenza, Venecija, Trst, Genova, Vicenza, Mantova, Berlin, Hamburg, München, Amsterdam, Stochlom, Helsinki, Kopenhagen, Prag, Bruxelles, Barcelona, Madrid, Palma de Maiorca, London, Beč, Beograd, Atena, Istanbul.. Ma ni to nije sve. U svojih 40 godina karijere, radila je s mnogim svjetskim dizajnerima, a priznaje nam da najljepše sjećanje ipak ima na Enricu Massei, poznatu talijansku dizajnericu.

"Vjerojatno jer je bila važna zbog početka karijere i puno mi je pomogla kad mi je pomoć bila dragocjena. Na castingu me primila za ramena da vidi jesu li prava, a ja sam se nasmijala. Tad je ugledala moj razmak na prednjim zubima, nasmijala se i ona s istim i dobila sam posao", prepričava Zvona. Dugo je radila kod nje kao kućni model u showroomu, na revijama i svim plakatima. Bila je dio njezine obitelji. A prepričala nam je i zanimljivu anegdotu sa slavnim Giogijem Armanijem.

"Radili smo reviju u San Remu u sklopu festivala, bio je siječanj i divan sunčani dan. Pista je bila postavljena preko bazena hotela i morale smo paziti kako hodamo. Na generalnoj probi, gospodin Armani je došao na briljantnu ideju da uz dodatnu naplatu, neka od djevojaka na kraju uskoči u bazen. Ja sam prva digla ruku, zaboravljajući da na sebi imam haljinu napravljenu od sitnih metalnih pločica. Na kraju sam skočila u bazen i jedva isplivala od težine haljine, ali bilo je jako efektno i nitko se tome nije nadao", priča.

Od poznatih osoba najviše joj se dojmio poznati američki umjetnik Keith Haring, s kojim se družila još dok nije bio popularan.

"Sjećam se jednom u Milanu, godinama kasnije, kada sam posjetila njegovu izložbu s mužem i kćerkama, u stražnjem dijelu galerije bile su izložene fotografije iz tog perioda iz NY. Koja nostalgija! Čak je bila jedna grupna fotografija cijelog društva u Caffe Roma. Nisam prijavila muŽu i kćerkama, nekako su to bile samo moje uspomene", iskreno će nam i dodaje da je zbilja šteta što je Keith postigao popularnost tek nakon njegove smrti.

Pričala nam je malo i o promjenama u svijetu mode, ali i manekenkama.

Foto: Privatna arhiva

"Za ljepotu tada i danas teško je reći. Znam da su u Milanu palile i žarile crvenokose i riđe Amerikanke. To me baš ljutilo. Ali svakome dođe njegovo vrijeme. 90ih su se pojavili top modeli, žene o kojima se pisalo i znalo ih se po imenu. To je privuklo mnoge mlade djevojke da se bave modom", kaže. Priznaje nam da danas više prati svoju konkurenciju, žene srednjih godina, sijede i s borama na licu, a u tom 'spektru' - njezina muza definitivno je američki supermodel, 89-godišnja Carmen Dell'Orefice.

Osim modela, promijenile su se i revije. "Revije su bile kao predstave, sa scenografijom, plesale smo i učile koreografiju. Danas cure protutnje ravno bez osmijeha ili bilo kakve interakcije sa publikom. Vremena se mijenjaju, pa tako i revije, i nema ništa lose u tome. Dok su one prije nosile i po 10 modela i 10 puta se presvlačile, danas samo "glavne zvijezde imaju možda dva modela".

S tim u vezi, priča nam kako joj je najteža revija bila ona u Rimu, Gattinoni, na Piazzi di Spagna. "Visoka moda, beskrajne stepenice i dugačke večernje haljine. Noćna mora svakog modela". Što se tiče naših dizajnera, Zvona hvali našu Mariju Kulušić, mladu dizajnericu "s najviše potencijala da radi van zemlje i da se usavršava".

Kada je riječ o modnom svijetu, naša najstarija i najiskusnija manekenka ističe da su najveće laži o tom svijetu upravo glamur i slava, no da je najbolnija istina anoreksija, koje svugdje ima.

S 35 prekrižila manekenstvo

Zvona je bila u tri braka. Prvi zbog kanadskih papira, a druga dva bili su čisto iz ljubavi. Drugog supruga, Srđana Leskovca, upoznala je na rođendanu prijateljice. Vjenčali su se u New Yorku i dobili kćer Petru, no on se razbolio i umro 1991. godine. Zvona se s tim teško nosila, no morala je nastaviti raditi, zbog sebe i kćeri. Nakon njegove smrti, vratila se u Montreal i u zgradi agencije u kojoj je radila upoznala svog trećeg supruga - Charlija Novotnyja. S njim se na koncu preselila u Italiju i rodila kćer Galu. Međutim, i nakon svega, Zvona i dalje priželjkuje ljubav i nikada joj neće reći ne.

Foto: Privatna arhiva

Njezina sijeda kosa postala je hit u modnom svijetu, no nije bila planirana. S 35 godina, u Firenzi, prekrižila je manekenstvo i posvetila drugim prioritetima - njezinim curama.

"Cure su bile male i provodili smo cijelo ljeto u Hrvatskoj na moru. Te godine sam se prestala farbati negdje u svibnju i kad smo se vratili u Firencu početkom rujna, imala sam izrast koji je izgledao katastrofalno. Jednostavno sam nazvala mog frizera i naručila se na šišanje isti dan", priča Zvona i kaže da joj je taj potez promijenio život i karijeru zahuktao iznova.

Olakotna okolnost bila joj je što se u modi počelo razmišljati o starijim ženama, kozmetika krenula u "ageless look", a sijeda kosa koja nije prošarana već potpuno bijela, bila rijetkost.

Nakon puštanja sijede kose - vratila se poslu i ponovno osvaja modni svijet. Pa je tako od tada snimala editorijale za talijanski Vogue, kampanje za Xsaviera Gonzalveza, a bila je i u reklamama, od kojih joj je posljednja ona za Raiffeisen Bank. Nadalje, snimala je i kolekciju nakita za TJ Jewellery, bila dio filma 'Into the Blue', a sada je savladala potpuno novi projekt - 'Veselu udovicu'.

Sada osvaja i svijet glume

"Meni je to bio logični nastavak karijere. Volim izazove. Imala sam par malih uloga u filmovima koje sam dobila zbog izgleda i agenti su vjerovali da mogu odraditi i male replike", kaže Zvona, koja iza sebe ima brojne uloge od kojih se ističu one u izraelsko-američkom serijalu DIG te u filmu Star Wars VIII: Posljednji Jedi, koji se snimao u Dubrovniku.

Foto: Privatna arhiva

"Često u reklamama govorim, pa sam tako u Helsinkiju govorila na finskom. Objasnili su mi što govorim, a rečenice sam naučila napamet", prisjeća se sjedokosa manekenka.

Za posljednju ulogu, onu u 'Veseloj udovici', imala je samo dva dana za pripremu.

"Već prije lockdowna Ronald Braus, umjetnički direktor 'Opera.b.b.' mi je ponudio malu ulogu u 'Šišmišu' koju smo izveli zadnji dan prije zatvaranja svih koncerata i predstava, u maloj dvorani Lisinski, u veljači ove godine", priča i dodaje da je mijenjala Nadu Abrus, našu renomiranu glumicu.

Prilika za ovo ukazala joj se dva dana prije predstave koja je bila zakazana za 13. srpnja, na zagrebačkom Bundeku.

"Rony mi je ponudio ulogu Praskovite u Leharovoj Veseloj Udovici. Uz Irmu Dragičević i Nelu Katalenić, trio dama je savršeno uspio", kaže nam i dodaje da su joj pripreme zbog spleta okolnosti, morale teći itekako ubrzano.

"Smogla sam hrabrosti i pod stručnim vodstvom doajena hrvatskog kazališta i ujedno redatelja predstave Branke Cvitković i Dinka Bogdanica, svladala sam replike, interpretaciju uloge i koreografiju".

Foto: Privatna arhiva

Drugu predstavu, svečanu 20. izvedbu, izveli su u Rovinju 27. srpnja u sklopu festivala 'Art and More', a sljedeća na redu je ona u Đakovu 12. kolovoza. Zvona ne krije zahvalnost ansamblu Opera b.b. za povjerenje i podršku.

Za kraj, Zvona priznaje da nikada nije požalila svoj život u putovanjima i sva odricanja.

"Naravno da je bilo loših odluka, neuspjeha, lažnih nada. Ali u kojem poslu ih nema? Ja sam vječni optimistični realist. Ja nisam mogla ni zamisliti posao od 7 do 15h u uredu. Sloboda koju danas imam je nenaplativa", zaključuje.

