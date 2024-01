Najgledanija i najdugovječnija domaća lifestyle emisija proslavila svoj 15. rođendan

Najgledanija i najdugovječnija lifestyle emisija u Hrvatskoj, IN magazin, danas obilježava svoj iznimni jubilej - 15 godina emitiranja, ustrajno ostvarujući visoke standarde u informiranju, zabavi i istraživanju kulturnih događanja. Od prvih koraka na televizijskoj sceni, pa sve do danas kada broji preko 3.500 izdanja, IN magazin je postao neizostavna destinacija za sve ljubitelje kvalitetnih sadržaja, uspješno spajajući raznolike priče i ekskluzivne intervjue. Ova obljetnica ne samo da svjedoči o dugovječnosti emisije, već i o neizmjenjivoj predanosti stvaranju relevantnih, inspirativnih i nezaboravnih trenutaka za vjerne gledatelje.

''Ova godina ima iznimno značenje za nas jer označava 15 godina stvaranja priča koje ne samo da obogaćuju, već i definiraju našu zajednicu. IN magazin nije samo emisija - od prvog dana, postao je simbol života, kulture i emocija. 15 godina i preko 3.500 emisija je putovanje ispunjeno nevjerojatnim trenucima, izazovima i rastom. Svaka priča, svaki intervju i svaki trenutak dijeljenja s cijenjenim gledateljima su nas oblikovali i inspirirali da nastavimo težiti najvišim standardima. Hvala im što su s nama dijelili svoje trenutke, strast i podršku, a također, želim izraziti iskrenu zahvalnost i cijelom timu emisije koji neumorno daje sve od sebe kako bi gledateljima pružio samo najbolje iskustvo,'' izjavila je glavna urednica emisije Ivana Mandić i zaključila: ''IN magazin će i dalje biti pouzdana destinacija, gdje život postaje priča!''

Uz glavnu urednicu, za emisiju brinu i dnevne urednice Ivana Nanut, Svjetlana Matić Koljenik i Jelena Prpoš Simić, voditeljice su Mia Kovačić i Renata Končić Minea, a najzabavnije minute donose novinari Ana Vela, Lana Samaržija, Bojan Kosijer, Dijana Kardum, Davor Garić, Anja Beneta, Sanja Jurković, Aleksandra Keresman Drpić, Maja Perica, Julijana Bačić Barać, Matea Slogar, Dorotea Filipaj, Saša Knežić, Hrvoje Krolo, Gordan Vasilj, Hari Kočić, Darija Walter i Magdalena Jelečević.

Kroz godine, IN magazin je izgradio prepoznatljiv stil, istražujući i donoseći široki spektar tema kroz raznolike rubrike. Emisija je postala sinonim za vrhunske intervjue s domaćim i međunarodnim zvijezdama, otvarajući prozor u njihove živote i karijere na način koji povezuje gledatelje s njihovim omiljenim licima iz javnog života.

IN magazin redovito donosi praktične savjete o ljepoti, domaćinstvu i stilu života, čime pomaže gledateljima da unaprijede svoju svakodnevicu. Kulinarske minute oplemenjuju emisiju, prezentirajući ukusne recepte i gastronomske trendove, dok putopisi i reportaže snimljene diljem Hrvatske i svijeta otkrivaju ljepote i raznolikost svjetskih destinacija.

Svojom nepresušnom energijom, stručnošću i posvećenošću kvalitetnom sadržaju, IN magazin je postao neizostavan dio života gledatelja, pružajući im jedinstvenu kombinaciju zabave, informacija i inspiracije. Ova emisija nastavlja oblikovati medijski pečat Hrvatske, noseći sa sobom naslijeđe 15 godina izvrsne produkcije i predanosti publici.