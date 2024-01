Karmen Sunčana Lovrić o ulozi Tonke: 'Imam dojam da sam s tim likovima u njihovim kućama'

Uzbudljivi obrati očekuju gledatelje u novim epizodama popularne serije 'Kumovi'. Zahvaljujući Stanislavu, pumpa Macan Benz ponovno je otvorena. Vinko i Aljoša, oduševljeni idejom unaprjeđenja svog biznisa, odlučuju proširiti ponudu usluga te u skladu s modernim trendovima, dodaju autopraonicu i punionicu električnih automobila. Josip se vratio poslu na pumpi, ali posla je preko glave, pa braća odlučuju zaposliti tajnicu i raspisuju natječaj za posao.

Na mjesto tajnice dolazi mlada, ambiciozna žena koja će unijeti ne samo organizacijske vještine, nego i dozu šarma na pumpu, a utjelovit će je glumica Karmen Sunčana Lovrić. Brzo će postati jasno da njezina prisutnost potiče neočekivanu konkurentnost između Vinka i Aljoše, potaknutu krizom srednjim godina.

„U seriji igram Tonku, tajnicu s pumpe Macan Benz. Tonka je jedan osebujan lik – snalažljiva i pametna, vedra, voli komunicirati s ljudima, pričati, družiti se i uvijek je za zabavu. Baš zato što zna s ljudima, voli i rješavati stvari osobno, u četiri oka, preko međuljudskih odnosa, preko poznanstava i veza, to njoj nije ništa strano...“, opisuje Karmen čiji će lik uzburkati pojedine odnose.

„Kad se pojavi u Zaglavama, ona je zapravo 'dar s neba' jer puno pomaže Vinku i Aljoši koji su malo zbunjeni u nekim aspektima vođenja posla. Na neki način preuzet će pumpu u svoje ruke, napravit će stvari po sebi, onako kako ona voli. Na pumpu donosi pravo osvježenje, a s vremenom...i neke paprene momente“, zagonetno najavljuje glumica.

Rad dramske postave ove hit serije Karmen prati od samih početaka zbog mlade glumice Lare Obad (u seriji Pere Macan) kojoj je glumački trener. „Naposljetku kad snimam, zaista imam dojam da sam s tim likovima u njihovim kućama, u pravom životu, a ne na setu...“, opisuje Karmen te dodaje: „Tonka i ja imamo sličnosti, ali u suštini smo dvije bitno različite osobe. U mojoj obitelji se uvijek govorilo – nikad ništa preko veze, nema tih stvari. Meni je stran svijet u kojem se sve rješava 'jer imam rođu'... Ono što nam je slično je to da je ona osoba koja će kad naiđe na problem, uvijek nešto smisliti i riješiti to, ali ja ću za razliku od nje uvijek gledati kako da to uspijem bez iskorištavanja drugih ljudi oko sebe.“

