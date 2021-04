Na RTL-u kreće novi zabavni show, vodit će ga Rene Bitorajac: 'Ovo morate gledati'

Znate li tko je u mladosti nosio irokezu, tko hoda gol po kući ili tko je lagao da poznaje ''bitne'' ljude samo kako bi dobio slobodan dan na poslu? Novi RTL-ov zabavni show 'Ma lažeš!', koji se počinje emitirati od 6. svibnja, te od tada svaki četvrtak od 21 sat, otkrit će gledateljima odgovore upravo na ova pitanja, ali i razotkriti najskrivenije, najotkačenije, a ponekad i najmračnije istine i laži poznatih osoba, a sve uz domaćina, poznatog glumca i voditelja Renea Bitorajca.

''Ovaj show morate gledati jer gdje ćete od poznatih osoba čuti istine koje nikad ne biste čuli! A vidjet ćete i kako oni, simpatični i dragi ljudi, bezočno lažu'', smije se Bitorajac, dodajući da je na setu atmosfera fantastična, a njemu se za vrijeme snimanja dogodilo nešto što mu se u čitavoj karijeri do sada nije. ''Prvi sam se put za vrijeme snimanja rasplakao od smijeha'', otkriva Rene, a na pitanje tko bolje laže, žene ili muškarci, kaže - podjednako su dobri. ''Svi skupa vrlo odlučno brane svoje laži'', objašnjava poznati glumac koji je za potrebe snimanja jednom lagao. ''Jedan tim me provalio, drugi nije. Hej, ali inače ne lažem, časna riječ'', tvrdi Rene, u što će se od 6. svibnja uvjeriti i gledatelji.

Pravila su jednostavna – za pobjedu u svakoj epizodi bore se dva tima. Na njihovu su čelu kapetani, radijski voditelj i komičar Luka Bulić i glumac Jan Kerekeš, a svaki od njih ima svoju ekipu, poznata lica iz javnog života, kojima se, iz emisije u emisiju, pridružuju i drugi poznati kolege. Svaki tim mora pogoditi govori li suparnički tim istinitu tvrdnju iz svoga života ili je, pak, sve izmislio i govori laži. Naravno, čar je u tome da jedni druge moraju uvjeriti da je to što govore istina, bila to ona uistinu ili ne!

''Odmah ću vam reći da moj tim bolje laže. Bez obzira na to što će mene dopasti uvijek mlađi gosti, oni su toliko toga prošli u životu zajedno sa mnom, da se možemo pohvaliti samo najvećim grozotama koje je čovjek smislio'', objašnjava jedan od kapetana timova, glumac Jan Kerekeš, dodajući da će ''u borbi s lažima'' koristiti sva oružja. ''S kopačkama udaram Luku ispod koljena, kad treba udarit ćemo i u međunožje, tako da s naše strane samo niski udarci ispod pojasa!'' smije se Jan. dok drugi kapetan, Luka Bulić. već ima spreman odgovor.

''Ja ne idem ispod pojasa jer sam gospodin, ali Jan može dobiti 'šamar rukavicom' za vrijeme snimanja. Smatram ga prijateljem u svakom trenutku života, osim kad se upale kamere na setu 'Ma lažeš!', onda je moj ljuti neprijatelj'', kaže Bulić, naglašavajući da će njegov tim biti bolji.

''Moj tim je bolji, ali samo zbog ljudi koji ga čine, jer ja se tek učim bolje lagati, ali zato imam čestu gošću koja je diplomirala na 'Laži, laži, laži me' pa će biti lakše', otkriva Luka.

Show izvornog imena 'Would I lie to you?', čija licencija dolazi iz Velike Britanije, na BBC-u One se prikazuje već više od desetljeća, točnije od 2007. godine, a njegova dugovječnost samo potvrđuje da je odlično prihvaćen. Show je čak sedam puta nagrađivan titulom 'Najboljeg Britanskog TV panel showa'. Godine 2013. proglašen je i najsmješnijim na dodjeli nagrada 'Comedy of the Year 2013', i to kao prvi do sada neskriptirani show.

Uz nevjerojatno zabavne poznate goste, kojima ne nedostaje životnih anegdota, gledatelji će se dobro nasmijati, a usput i otkriti koliko su timovi dobri u izmišljanju činjenica na licu mjesta. Tko najbolje laže, gledatelji će otkriti 6. svibnja od 21 sat, na RTL-u.

