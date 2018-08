Na ove smo pjesme plesali ljeta 1998.

Ljeto je u zamahu a na radijskim postajama slušamo brojne hitove. Bit će zanimljivo vidjeti koja će od tih pjesama ponijeti epitet najslušanije pjesme ovog ljeta. Do tada ćemo se prisjetiti pjesama koje su "žarile i palile" listama prije 20 godina. Za neke od nih je teško povjerovati da su toliko stare.

Brandy & Monica - The Boy Is Mine

Najprodavaniji singl te godine u Americi bila je pjesma "The Boy Is Mine", koja se prodala u čak 2,6 milijuna primjeraka. Duet Brandy i Monice inspiriran je duetom "The Girl Is Mine", kojeg su 1982. izveli Michael Jackson i Paul McCartney. Pjesma je postala broj 1 u mnogim svjetskim zemljama, a curama je donijela i tri nominacije za nagradu Grammy.

Jay Z feat. Ja Rule & Amil - "Can I Get A...."

Jay Z je prije 20 godina izdao odličan album „Vol. 2... Hard Knock Life“, a prvi singl s njega bila je ova pjesma na kojoj su gostovali Ja Rule i Amil. „Can I Get A….“ našla se i na soundtracku za film „Gas do daske“. Naravno, u Americi je naišla na žestoku cenzuru zbog problematičnog teksta.

Shania Twain - You're Still The One

Shania Twain najprodavanija je country glazbenica svih vremena, a ova pjesma bila joj je proboj u pop-glazbu. I uspjela je! Riječ je o autobiografskoj pjesmi koju je napisala s tadašnjim suprugom, poznatim glazbenim producentom Muttom Langeom, koji je od nje stariji 17 godina. Devedesetih godina pričalo se kako je s njim u braku samo radi karijere, pa je ova pjesma bila svojevrsni odgovor na te glasine.

Pras featuring Mya & Ol' Dirty Bastard - Ghetto Supastar (That Is What You Are)

"Ghetto Supastar (That Is What You Are)" pjesma je koja je semplirala klasik „Islands In The Stream“ iz 1983., dobro poznatu suradnju Kennyja Logginsa i Dolly Parton. Našla se na prvom solo albumu Prasa, inače člana grupe Fugees.

Aerosmith - I Don't Want To Miss A Thing

Grupa Aerosmith se te godine okrenula mlađoj publici, a ovu pjesmu napisala im je Diane Warren, najpoznatija po pisanju glazbe za filmove. "I Don't Want To Miss A Thing" snimljena je za film "Armageddon" u kojem je uz Brucea Willisa glumila i Liv Tyler, kći frontmana Aerosmitha Stevena Tylera. Bio je to prvi broj 1 u Americi za Aerosmith nakon punih 28 godina te im je to zasad i najveći hit u karijeri.

Sash! - La Primavera

Njemački projekt Sash! Bio je jako popularan krajem 90-ih a singlovi su im redovito dolazili na vrhove europskih top lista. Zanimljivo je da su prva četiri singla izdali na različitim jezicima – francuskom, španjolskom, engleskom i talijanskom, i pjevali su im drugi vokali. „La Primavera“ bio je veliki ljetni hit 1998.

Spice Girls - Viva Forever

„Viva Forever“ bio je posljednji singl koje su Spice Girls snimile kao petorka. Po mnogima je to i njihova najbolja pjesma. Bila je broj 1 u Velikoj Britaniji i mnogim drugim europskim zemljama, a zanimljivo je da ju je napisala Geri Halliwell, čijim je odlaskom iz grupe počeo raspad jedne od najvećih britanskih pop senzacija devedesetih.

Madonna - Ray Of Light

„Ray Of Light“ bio je drugi Madonnin singl s istoimenog albuma kojeg je predstavila u ožujku 1998. singlom „Frozen“. Nastavak je to Madonnine suradnje s poznatim producentom Williamom Orbitom.

Stardust - Music Sounds Better With You

Tih godina na svjetskim top-listama eksplodirala je francuska plesna glazba, a najveći hit isporučio je trojac Stardust. Jedan od njih, Thomas Bangalter, član je dua Daft Punk, pa je i očita poveznica s njima. Iako su polučili ogroman uspjeh i postali jedan od najprodavanijih singlova u Velikoj Britaniji te godine, Stardust više nije snimio singl u ovoj postavi.

Robbie Williams - Millenium

„Millenium“ je bio prvi singl s drugog solo albuma Robbieja Williamsa „I've Been Expecting You“. Bio je to njegov prvi broj 1 na britanskoj ljestvici singlova, budući da niti jedna njegova dotadašnja pjesma, pa čak ni kultna „Angels“ nije došla do vrha. Inspiraciju je pronašao u temi iz filma o Jamesu Bondu „Samo dvaput se živi“.