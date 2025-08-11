Naši Portali
OBITELJSKI RAT

Multimilijarder Bezos i Lauren Sanchez od njezinog brata traže 175.000 eura, evo zbog čega

VL
Autor
Vecernji.hr
11.08.2025.
u 22:15

Osnivač Amazona Jeff Bezos i njegova supruga Lauren Sánchez ne odustaju od pravne bitke protiv njezinog otuđenog brata. Nakon što su godinama odbacivali njegove tužbe, par sada traži da im Michael Sánchez nadoknadi goleme sudske troškove proizašle iz višegodišnjeg spora.

Novopečeni bračni par Jeff Bezos i Lauren Sánchez podnijeli su Višem sudu u Kaliforniji zahtjev kojim od Laureninog brata Michaela traže da im isplati 175.000 eura (približno 190.000 dolara), piše Page Six. Preciznije, radi se o iznosu od oko 168.000 eura na ime odvjetničkih naknada te nešto više od 7.500 eura za sudske troškove. Ovim potezom otvoreno je novo poglavlje u dugogodišnjoj obiteljskoj i pravnoj sagi koja je započela nakon što je otkrivena njihova izvanbračna afera. Pravni tim milijarderskog para tvrdi da su ovi troškovi nastali isključivo kao posljedica Michaelove ustrajnosti u podnošenju neutemeljenih tužbi.

Bezos i Sánchez svoj zahtjev temelje na kalifornijskom zakonu Anti-SLAPP. U podnesku navode kako Michaelove tužbe nisu bile ništa drugo nego "višegodišnja kampanja uznemiravanja u nadi da bi mogao izvući potpuno nezasluženu financijsku nagodbu". Tvrde da je Michael znao ili je trebao znati da su tužbe osuđene na propast od samog početka. Visinu troškova pravdaju i astronomskim cijenama svojih odvjetnika, čije su se satnice kretale od 500 do više od 1.000 eura.

Sve je započelo nedugo nakon što je osnivač Amazona 2019. godine objavio razvod od supruge MacKenzie Scott, a mediji otkrili njegovu vezu s Lauren, koja je tada još uvijek bila u braku. Situacija je dramatično eskalirala kada je tabloid National Enquirer zaprijetio objavom Bezosovih eksplicitnih fotografija, što je milijardera natjeralo da ih preduhitri i sam objavi detalje ucjene.

Iako je Michael Sánchez uporno nijekao da je on medijima dostavio intimne fotografije, izvješća New York Timesa otkrila su da je potpisao ugovor o povjerljivosti s izdavačem tabloida vezan uz određene informacije, fotografije i poruke koje dokumentiraju aferu. Lauren je preko odvjetnika poručila kako postupke svoga brata smatra dubokom i neoprostivom izdajom.

Ovo nije prvi put da Bezos traži i dobiva novac od svog šogora. Nakon što je Michael 2020. tužio Bezosa za klevetu, tvrdeći da mu je lažnim optužbama uništen ugled, sud je tužbu odbacio. Bezosu je već 2021. godine dosuđena odšteta od preko 200.000 eura za pravne troškove proizašle iz tog spora. Novi zahtjev pokazuje da par ne namjerava odustati dok ne naplati svaki cent troškova koje smatraju nepotrebnima. U međuvremenu, jaz u obitelji je postao nepremostiv. Michael nije bio pozvan na njihovo raskošno vjenčanje u Veneciji, za razliku od ostalih članova obitelji, a on je par javno nazvao "lažljivcima i varalicama".

Ključne riječi
showbiz naknada tužba šogor brat Lauren Sanchez Jeff Bezos

