S bakom je čistila kuće bogataša, pobjedila dijagnozu iz djetinjstva, a sada se udaje za milijardera

Iako je njezino ime danas sinonim za glamur i vezu s drugim najbogatijim čovjekom svijeta, Jeffom Bezosom, život Lauren Wendy Sánchez daleko je od romantičnog hollywoodskog scenarija. Dok svijet s nestrpljenjem iščekuje njihovo vjenčanje, koje će se održati krajem lipnja nedaleko od Venecije na raskošnoj jahti Koru vrijednoj pola milijarde dolara, počeci ove uspješne žene sežu u rodni Albuquerque. Rođena kao dio treće generacije Meksikanaca u Americi, Lauren je odrasla u obitelji koja je, s obzirom na imigrantsko porijeklo, živjela poprilično ugodno, ali su malenu Lauren naučili vrijednosti rada na najizravniji način. Njezin otac Ray bio je instruktor letenja, a majka Eleanor kasnije je dogurala do pozicije pomoćnice zamjenika gradonačelnika Los Angelesa, no ključna figura njezina odrastanja bila je baka Elsie. Upravo je baka, koja je radila kao kućna pomoćnica i menadžerica restorana, oblikovala Laurenin karakter i usadila joj radnu etiku koja će ju kasnije voditi kroz život.

Priča o njezinom djetinjstvu zvuči gotovo nestvarno. Prije škole, dok su druga djeca još spavala, Lauren je pomagala baki čistiti tuđe kuće. - Nikada nisam osjećala da mi nešto nedostaje. Posjela bi me u auto u 5 ujutro i ja bih spavala dok je ona čistila, a kada sam se malo naspavala, pomagala sam joj u poslu. Sjećam se da sam joj rekla: ‘Nisam sigurna da bih jednog dana mogla biti kućna pomoćnica’, a ona je odgovorila: ‘Ne, ovo je sjajan posao. Pomažeš nekome da mu život bude lakši’ - ispričala je Lauren u razgovoru za Elle. Taj bakin pogled na život, duh pomaganja i odlučnost da sama zarađuje svoj novac duboko su se urezali u nju. Nakon čišćenja, odlazile bi u restoran gdje je baka radila, a Lauren bi povremeno zaradila džeparac poslužujući goste kavom. Tako je iz prve ruke učila o važnosti financijske samostalnosti na primjeru bake koja je bila udana, ali i svejedno zarađivala radeći dva posla.

Paralelno s radnim navikama, razvijala je i druge talente. U srednjoj školi Del Norte bila je navijačica i članica studentske skupštine, a nakon mature upisala je studij glume i govorništva. S preseljenjem u Kaliforniju za Lauren dolazi i ključna životna spoznaja. Naime, na El Camino Collegeu profesor je prepoznao njezine poteškoće s učenjem i uputio je na testiranje, gdje su joj dijagnosticirali disleksiju. To otkriće, kako je sama rekla, promijenilo joj je život, jer je napokon shvatila zašto je čitanje za nju oduvijek bio golem napor zbog kojeg je osjećala da zaostaje za vršnjacima. Umjesto da je obeshrabri, dijagnoza joj je dala novi vjetar u leđa te je s obnovljenim samopouzdanjem upisala studij komunikacija na Sveučilištu Južna Kalifornija i započela uspješnu televizijsku karijeru kao novinarka i producentica.

Prije nego što će ju veza s Bezosom staviti pod globalno povećalo, Lauren Sánchez bila je itekako poznato i cijenjeno ime u američkim medijima. Svoj put gradila je na postajama poput KTTV Fox 11, gdje je bila dio uredništva popularne emisije "Good Day L.A." i novinarka u večernjim vijestima. Radila je kao urednica emisije "Extra" te surađivala na uglednim programima kao što su "Larry King Live" i "The Joy Behar Show". Njezin talent prepoznao je i Fox Sports Net, gdje je u ulozi voditeljice u emisiji "Going Deep" zaradila nominaciju za prestižnu nagradu Emmy, a okušala se i kao voditeljica popularnog showa "So You Think You Can Dance".

Ljubav prema letenju, koju joj je u djetinjstvu usadio otac dok je provodila vrijeme s njim u hangaru, nikada nije nestala. U dobi od 40 godina, 2016. godine, Lauren je ostvarila svoj san i dobila licencu za pilota helikoptera. No, nije stala na tome. Osnovala je Black Ops Aviation, prvu filmsku produkcijsku tvrtku specijaliziranu za zračno snimanje koju je pokrenula žena, čime je spojila svoju strast prema avijaciji s iskustvom u medijskoj produkciji. Njezina stručnost bila je prepoznata i u Hollywoodu, gdje je radila kao zračna konzultantica na velikim projektima poput blockbustera "Dunkirk" Christophera Nolana. Vrhunac njezine avijatičarske priče dogodio se u travnju 2025., kada je kao članica posade leta Blue Origin ns-31 povela povijesnu, isključivo žensku misiju u svemir. Uz nju su letjele i NASA-ina inženjerka Aisha Bowe, aktivistica Amanda Nguyen, novinarka Gayle King, pjevačica Katy Perry i producentica Kerianne Flynn.

Prije veze s Jeffom Bezosom, koja je započela 2018. dok su oboje još bili u braku, Lauren je imala bogat ljubavni život. S bivšim igračem američkog nogometa Tonyjem Gonzalezom ima 24-godišnjeg sina Nikka, a 2005. udala se za moćnog holivudskog agenta Patricka Whitesella, s kojim je dobila sina Evana i kćer Ellu. Njihov brak okončan je 2019., iste godine kada se i Bezos razveo od supruge MacKenzie Scott, s kojom je proveo 25 godina i u tom periodu osnovao Amazon. Zaruke s Bezosom 2023. godine okrunjene su dijamantnim prstenom čija se vrijednost procjenjuje na nekoliko milijuna eura, no Lauren svoju novostečenu platformu koristi za puno više od pokazivanja luksuza. Kao potpredsjednica organizacije Bezos Earth Fund, aktivno sudjeluje u borbi protiv klimatskih promjena, donirajući milijune za obnovu prirode i razvoj bioproizvodnje. Također surađuje s organizacijama koje pomažu obiteljima bez krova nad glavom te razdvojenim obiteljima na američko-meksičkoj granici. Njezin humanitarni angažman prepoznat je i na ovogodišnjem festivalu u Cannesu, gdje je primila nagradu "Global Gift Women Empowerment Award", potvrdivši da je žena koja je nekoć čistila kuće danas posvećena čišćenju i popravljanju svijeta.