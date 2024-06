'Mrzila sam njezinu smrdljivu majicu i njezine ružne velike grudi. Uskoro nakon toga poginula je u automobilskoj nesreći'

Nitko kao Pamela. Od Marilyn Monroe svijet nije vidio ženu koja je već svojom pojavom uspijevala zaludjeti globus. Natjerati da se za njezino ime čuje i u najudaljenijim zemaljskim zakučcima, i, naravno, da bude vruća želja svakog suvislog muškarca moderne civilizacije. Pamela Anderson je u svakom slučaju redefinirala pojam seks-simbola upravo zbog te ogromne popularnosti za koju ni danas nije sigurna odakle je dolazila. Barem se to ne vidi iz njezine autobiografije "S ljubavlju Pamela", nedavno prevedene na hrvatski jezik u izdanju Znanja. Štoviše, može si zvijezda "Baywatcha" pripisati i produljenje života Playboyju koji je, zapravo, već nedugo nakon što se ona na njegovim stranicama pojavila prvi put počeo tonuti u propast i zaborav pritisnut sve masovnijim i smjelijim javnim medijima, da bi ga onda konačno pobijedio internet. Ali koji nije pobijedio nju, Pamelu, koja je ostala zvijezdom i u kiberprostoru zbog praktično istih onih kvaliteta zbog kojih je i postala zvijezdom krajem 80-ih godina kada ju je svijet počeo upoznavati.

Pamela se za Playboy skidala 14 puta, više nego bilo koja druga zečica, a bilo ih je koje su to činile i više nego jednom, poput Jenny McCarthy koja je možda i jedina stvarno zaprijetila Pameli otimanjem primata u časopisu koji je raspirivao vruće strasti i mokre snove milijuna muškaraca po svijetu. Na kraju, Pamela Anderson i zatvorila je Playboyjev put kraseći njegovu posljednju naslovnicu. Ne bi bilo pošteno da je na toj naslovnici bila bilo koja druga ljepotica, pa čak i da je na to pristala i sama Salma Hayek. Jedino Pamela Anderson imala je tu čast.

Iz njezine se vrlo jednostavno pisane knjige, što je i najpošteniji izraz kada se govori o stilu kojim o sebi piše, ne otkriva ništa posebno o tome zašto je Pamela postala takvom zvijezdom sjaja koji je dizao i globalne naklade Playboyja. Obična djevojka iz susjedstva na vancouverskom otoku odrastala je u obitelji iznimno inteligentnog oca Barryja, za kojeg piše kako je bio čak i član MENSA-e, te majke Carol, oboje su se bavili skromnim zanimanjima, otac je popravljao peći, a majka konobarila. Gotovo klasična priča o često nasilnom ocu, no koji je uvijek nalazio novog šarma i pameti da si obitelj ne rasturi do kraja morala je, prema svemu što Pamela piše, snažnog utjecaja na njezinu osobnost.

Ako se vjeruje u slučajnosti, onda bi se moglo zaključiti kako je već rođenjem bila određena da od nje nešto bude, jer je na svijet došla točno na stotu godišnjicu osnutka Kanade. I bila je odmah prozvana Stoljetnim djetetom, zbog čega već tada dospijeva u medije. Govoreći iz današnje perspektive, Pamela Anderson puno je ciničnija u odnosu na svoje rođenje nazivajući obilježavanje službenog postanka Kanade manipuliranom poviješću. Jer je, piše ona, otok na kojem leži grad i luka Vancouver stvoren vulkanskom erupcijom prije 150 milijuna godina, a Indijanci su ondje živjeli tisućama godina prije bijelaca, pa i prije osnivanja Kanade. Jasno, znamo da je danas Pamela sasvim okrenuta prirodi i zaštiti životinja, pa ne moraju nikoga čuditi ovakvi njezini stavovi. No, izgleda da u tome nije nevjerodostojna, jer se kroz događaje opisane u njezinoj autobiografiji provlače i takva uvjerenja. Kao što se provlači i seksualnost, od najranijih dana. I to na one loše kao i na one dobre načine. Upravo kao kod Marilyn Monroe.

Najprije dadilja.

- Mrzila sam njezinu smrdljivu majicu benda Supertramp i njezine ružne velike sise koje mi je uvijek zabijala u lice. Nadam se da ćeš umrijeti! Vrištala sam kroz suze. Onda sam pobjegla da se spasim. Uskoro nakon toga poginula je u automobilskoj nesreći. Nisam mogla reći roditeljima da sam je ubila svojim čarobnim umom niti da me dirala i tjerala me da ja nju diram na načine kojih se ne želim sjećati, piše.

Nastojala je to shvatiti kao pouku, no koje se nije baš držala. Odnosi s muškarcima onakvi su kakvi su i bili prikazivani u medijima. Od ranih dana.

- Nisam baš bila ženstvena djevojčica. Jedna bi me prijateljica uvijek pitala može li me našminkati i urediti mi kosu. Cilj je bilo izgledati starije i uskoro sam saznala zašto. Imala je prijatelja, starijeg tipa, i išle smo kod njega. Imao je možda dvadeset godina. Bila sam premlada da budem tamo, imale smo samo dvanaest, trinaest godina? Toliko se trudile biti odrasle. Mama je mislila da idem u kino jer nas je tamo odvezla. No kad je crna Corvette pristala na parkiralištu i kad mi je prijateljica da uđem s njom, ušla sam. Nisam trebala, ali jesam. Izgledala sam kao da nemam više od deset godina. Čak i sa šminkom ne bih prošla kao trinaestogodišnjakinja. Bila sam jedva tinejdžerica, ako uopće. U višekatnici tog tipa moja je prijateljica otišla gore s njim dok je njegov cimer rekao da me želi naučiti igrati backgammon. Naivno sam pristala. Onda mi je želio izmasirati leđa. Onda me počeo silovati - opisuje svoj gubitak nevinosti Pamela.

U ružnoj priči, gdje u opiranju nasilniku gubi i lančić koji je dobila od roditelja, odmah se ističe činjenica da silovanje nije prijavila, da ni majci, koja je primijetila da omiljenog lančića nema i da nešto očito nije u redu, nije bilo logično nešto provjeriti.

I Pamelina se priča nastavlja bez previše osvrtanja na događaj koji bi danas povukao ozbiljne posljedice, pogotovo jer je tada bila mlađa maloljetnica. Izostanak reakcije definira Pamelu i dalje, sljedeći dečko bio je nasilnik, no taj puta to primjećuje otac koji to s njim rješava, no prave roditeljske reakcije opet nema.

- Kako sam odrastala, primijetila sam da su moji dečki bili većinom loši i progresivno su se pogoršavali. Često sam se pitala zašto. Jesam li ih ja pretvorila u seronje? Jesam li ja nešto krivo radila? Jesam li ih izluđivala? Postali bi nasilni, bezobrazni, okrutni, tako brzo - preispituje sebe.

I onda slijedi drugi događaj.

- Bio je u bandi i znao je koristiti nunčake. Bila sam zadivljena i mislila sam da će biti dobro osiguranje jer sam se i dalje bojala svog zadnjeg dečka. Ali Billy je bio zločesti dečko na svoj način. Sjećam se da me sakrio na stražnjem sjedalu svog nabrijanog mačo automobila ispod deke s Coca-Colom s komadićima leda iz lokalne benzinske postaje dok su on i njegovi prijatelji otišli kod nekoga pokupiti novac. Izgleda da su bili uspješni i vratili su se uzbuđeni. Držali su me, podigli mi majicu i svuda su mi napravili cucifleke.I postalo je gore, bila su barem četvorica, možda šestorica dečki, onesvijestila sam se - opisuje.

Nastavlja kako joj menstrualni ciklus nije započeo do 18. godine, smatrala se zakržljalom, što su neki pripisivali upravo traumama koje je nastojala zatomiti sama. Iz svega što znamo iz njezine životne priče danas, imala je dovoljno snage da te događaje prevlada, a stvar je nekih stručnih analiza odgovor na pitanje koliko je sve utjecalo da njezin životni put ode u smjeru u kojem je otišao. A sve se, i to je poznato, dogodilo sasvim slučajno.

- Život u velikom gradu Vancouveru i dalje je imao svoje prednosti. Moji su susjedi bili prodavači piva za tvrtku Labatt's, s džipom Plava zona, zabavama u jacuzziju i neograničenim zalihama besplatnog piva. Jednom su me pozvali na kanadsku nogometnu utakmicu BC Lionsa. Baš nisam htjela ići, ali moja je prijateljica htjela, pa smo otišle, u trapericama i topićima Labatt'sa, s natpisom "Uđite u plavu zonu" na prsima. Na utakmici me pronašao kamerman i prenio je moju sliku na veliki zaslon. Prijatelji su me natjerali da ustanem i sve što sam mislila kad sam se vidjela na velikom zaslonu je da mi se ne sviđa kako izgledam. Osjećala sam bol u dubini želuca. Izgledala sam vrlo mlado za svoje godine, ali na tom ogromnom zaslonu mislila sam da izgledam staro i ružno, to je bio moj prvi, iznenadni osjećaj prije nego što sam uopće shvatila da sam na zaslonu pred cijelom gomilom. Kad sam primijetila, vidjela sam da ljudi vrište... zbog mene? - sjeća se u svojim memoarima Pamela Anderson.

Vrlo je zanimljiv i trenutak kada dobija ponudu da se prvi put slika za Playboy. Bio je to poziv telefonom u jednom intrigantnom trenutku.

- Jednog dana došla sam kući i vidjela Michaela kako sumnjivo pere penis u umivaoniku. Svađali smo se jer sam samo rekla da mislim kako je Mario van Peebles zgodan na TV-u kad je telefon zazvonio... To je bila Marilyn Grabowski iz Playboya. Našla je moj broj u telefonskom imeniku - piše Pamela.

Nije se puno dvoumila, Playboy je kupio kartu, no netko nije znao da ona kao Kanađanka za bilo kakav posao u susjednim Sjedinjenim Državama mora imati i radnu dozvolu. Kroz granicu se probila pukom srećom nakon što je na aerodromu zaustavljena. Prošla je u autobusu naprosto zato što je granična policija tek napreskokce kontrolirala dokumente putnika. Nju nisu. Želja za slavom bila je jača od nje i Pamela stiže u Los Angeles. Putanja doista slična onoj Norme Jean imala je cijelo vrijeme dosta sličnosti. Kao što su obje imale karizmu seks simbola, ali i strast za lošim dečkima. Samo što je Marylin više voljela one u odijelima, a Pamela one u kožnjacima ili trapericama. Ili bez njih.

O Playboyju ima samo najbolje riječi potvrđujući mnoge iskaze kako Playboy Mansion nije bio neko leglo razvrata, barem ne u onoj mjeri kako bismo mnogi zaključili. Mi ovako sa strane možemo konstatirati i kako je doista gledanje na žene značajno propalo u ovih 30-ak godina od pojave Pamele Anderson. Jednostavno, Playboy je njegovao čežnje i žudnje za djevojkom iz susjedstva, internet i društvene mreže do kraja su banalizirali erotiku i seksualnost da je i položaj onih sa željom da promoviraju čistu ljudsku ljepotu postao gorim. Playboyja više nema, na dva klika na internetu ćete pronaći što želite. Komotno je Pamela Anderson mogla ovdje dovršiti svoju knjigu da nije bilo fatalnog susreta s Tommyjem Leejem, članom hard rock skupine Motley Crue.

Teško je shvatiti da se netko tko izgleda poput Pamele zaljubi praktično odmah u akrapa prekrivenog tetovažama i probodenog raznim metalom, no rekosmo, imala je strast prema lošim muškarcima. Tommyju posvećuje značajan dio svoje autobiografije, a dakako i njihovim kućnim uratcima koji su u javnost dospjeli nakon što im je iz ukraden veliki sef gdje su snimke bile. Riječ je doista o barem do tog trenutka najpoznatijem kućnom videu na svijetu, popularnijem i od onog "našeg" te koji nije dosegla niti Kim Kardashian. Pamela Anderson ne odgovara na pitanje zašto netko uopće ima poriv da se snima u lascivnim pozama i situacijama, no priznaje da je otkrivanje tih snimaka uništilo dobar dio njezina tadašnjeg života, kao i brak s Tommyjem Leejem, koji je na kraju završio i u zatvoru te sa zabranom prilaska Pameli i njihovoj djeci. Što ih nije spriječilo da se tajno viđaju.

Onda slijedi još jedan brak s Kidom Rockom, o čemu se također puno pisalo no postoji jedna sitna instanca. Odnosno dvije. Brak je pukao zbog Pamelinog pojavljivanja u - "Boratu". Tamo je, naravno, bilo referenci na kućni snimak, a kada je na privatnoj projekciji Kid Rock vidio scenu gdje je Borat pokušava oteti poludio je, otišao kući i razbio sliku na zidu vičući: Ne mogu više gledati sliku tebe i Davida LaChapellea svako jutro!

Samo je to bila slika Marylin Monroe i Bert Stern. Gdje je LaChapelle, naravno, poznati fotograf tog vremena, a Bert Stern svojega. Pamela, za razliku od Marilyn, ima vremena pokazati i onu svoju drugu stranu, a to je aktivizam i zaštita životinja. To je jedna od nota koja se pojavljuje praktično od početka knjige, dok se aktivizam najjasnije vidi u odnosu s Julianom Assangeom. Pamela potvrđuje napise o njihovom bliskom odnosu, cjelonoćnim druženjima u ekvadorskoj ambasadi u Londonu gdje je Assange boravio, no ne i više od toga. Pa je tu i susret s Putinom kojega se u knjizi, u ovom našem prijevodu barem, ne spominje imenom, ali je iz svega razvidno o kome se radi. Susret se dogodio za posjeta Kremlju gdje je govorila o zaštiti beluga kitova, kasnije su se objavljivale vijesti kako je Putin poslije odlučio spasiti 12 kitova i zaštićivati tu vrstu. I onda se nastavilo na jednom imanju gdje je Pamela čak i bacala noževe s Putinom, a ovaj joj pokazao Rolls Royce za koji je tvrdio da je pripadao samoj Evi Braun. Za rastanak joj je ostavio broj i poklonio - paket shurikena.

Spomenula je i pariške dane gdje joj je ljubavnik bio tadašnji nogometaš Paris Saint Germaina Adil Ramy. I sve je završilo izdajom, piše ne precizirajući. Kao što ne treba očekivati niti pikanterije, opise ovakvih ili onakvih scena o kojima se pisalo u medijima, primjerice, o onima na snimanju "Baywatcha", kao što nema eksplicitnih opisa bilo kakve intime s bilo kojim od brojnih muškaraca koji su prošli kroz njezin život. Kao što ne komentira svoj izgled koji joj je donio veliku slavu. Vjerojatno zato što i zna kako je to naprosto prirodna činjenica. Ova knjiga u kojoj Pamela, neki će reći ponovo, otkriva sve, odnosno sve što želi, sjajan je alat da je se drži u pozornosti svjetske javnosti i u sadašnjim godinama. I ta je namjera jasno naznačena već na koricama, da bi ostala učinkovitom aktivisticom, ljudi je ne smiju zaboraviti. No, ne čini nam se vjerojatnim da bismo zaboravili Pamelu Anderson, djevojku iz Vancouvera koja i dalje voli život, uzima od njega sve što može jer zna da se lako događa i suprotno. Pri tome prepuštajući često i instinktima da odlučuju zbog čega se ne vidi da za nečim pretjerano žali. I po svemu je Pamela fenomen, takav kakav danas vjerojatno ne bi bio moguć, u ovo doba neograničenog voajerizma, a u kojem se ima još za puno toga boriti.

